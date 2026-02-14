व्यायाम न करता सुटलेलं पोट अन् वजन कसे कमी करायचं? पाहा

Saisimran Ghashi

भरपूर पाणी प्या

शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यासाठी आणि भूक नियंत्रित ठेवण्यासाठी दिवसातून किमान ८-१० ग्लास पाणी प्या.

Drink plenty of water

पुरेशी झोप

झोप पूर्ण न झाल्यामुळे शरीरातील हार्मोन्स बिघडतात आणि वजन वाढते त्यामुळे दररोज ७-८ तास शांत झोप घेणे गरजेचे आहे.

Get sufficient sleep

साखर आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ

गोड पदार्थ, शीतपेये आणि जंक फूडमध्ये कॅलरीज जास्त असतात, त्यामुळे त्यांचे सेवन पूर्णपणे टाळा किंवा कमी करा.

Avoid sugar and processed foods

प्रथिने आणि फायबरयुक्त आहार

आहारात डाळी, कडधान्ये, भाज्या आणि फळांचा समावेश करा ज्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते.

Protein and fiber-rich diet

तणावाचे नियोजन

जास्त मानसिक तणावामुळे शरीरात कोर्टिसोल हार्मोन वाढतो, ज्यामुळे चरबी साठते यासाठी ध्यान किंवा प्राणायाम करा.

Manage stress

मिठाचे प्रमाण

आहारात मिठाचे प्रमाण जास्त असल्यास शरीरात पाणी साठून राहते (Water Retention) ज्यामुळे वजन जास्त भरते.

Control salt intake

रात्री लवकर हलके जेवण

झोपण्यापूर्वी किमान २-३ तास आधी जेवा आणि रात्रीचे जेवण शक्य तितके हलके ठेवा.

Keep dinner light and early

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Disclaimer

