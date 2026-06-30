Vilayati Chinch Benefits : लहानपणी शाळेबाहेर खाल्लेली 'विलायती चिंच' आठवतेय? चवीसोबतच आरोग्यासाठी आहे वरदान; वाचा 5 मोठे फायदे!

बाळकृष्ण मधाळे

शाळेच्या आठवणींतील विलायती चिंच

लहानपणी शाळेबाहेर मित्रांसोबत आवर्जून खाल्ली जाणारी विलायती चिंच आजही अनेकांच्या बालपणीच्या आठवणी ताज्या करते.

Vilayati Chinch health benefits

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आंबट-गोड चव

तिची आंबट-गोड चव जितकी आकर्षक आहे, तितकेच तिच्यात काही महत्त्वाचे पोषक घटकही आढळतात. संतुलित प्रमाणात सेवन केल्यास विलायती चिंच आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

Vilayati Chinch health benefits

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esakal

रोगप्रतिकारशक्तीला मिळू शकतो आधार

विलायती चिंचेमध्ये व्हिटॅमिन 'सी' आढळते. हे शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता मजबूत ठेवण्यास आणि संसर्गांपासून संरक्षण करण्यास मदत करू शकते.

Vilayati Chinch health benefits

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esakal

अँटिऑक्सिडंट्सचा चांगला स्रोत

या फळामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स असल्यामुळे शरीरातील पेशींना मुक्त रॅडिकल्समुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण मिळण्यास मदत होते.

Vilayati Chinch health benefits

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esakal

खनिजांचा पुरवठा

विलायती चिंचेत लोह आणि कॅल्शियम यांसारखी आवश्यक खनिजे आढळतात. ही खनिजे शरीराच्या विविध कार्यांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

Vilayati Chinch health benefits

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esakal

पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

या फळामध्ये असलेले तंतुमय घटक (फायबर) पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी करण्यास सहाय्यक ठरू शकतात.

Vilayati Chinch health benefits

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esakal

हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

संतुलित आहाराचा भाग म्हणून योग्य प्रमाणात विलायती चिंचेचे सेवन केल्यास हृदयाच्या आरोग्याला लाभ होऊ शकतो.

Vilayati Chinch health benefits

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esakal

त्वचेसाठीही फायदेशीर

त्वचेचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी आवश्यक असणारे काही पोषक घटक या फळामध्ये आढळतात. त्यामुळे त्वचा निरोगी आणि तजेलदार राहण्यास मदत मिळू शकते.

Vilayati Chinch health benefits

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esakal

मधुमेहींनी घ्यावी काळजी

विलायती चिंचेचा रक्तातील साखरेवर नेमका काय परिणाम होतो, याबाबत अद्याप संशोधन सुरू आहे. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्याशिवाय यावर आरोग्यदायी उपाय म्हणून अवलंबून राहू नये.

Vilayati Chinch health benefits

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esakal

प्रमाणात सेवन करणेच योग्य

कोणतेही फळ जास्त प्रमाणात खाण्यापेक्षा संतुलित आणि वैविध्यपूर्ण आहाराचा भाग म्हणून मर्यादित प्रमाणात सेवन करणे आरोग्यासाठी अधिक हितावह ठरते.

Vilayati Chinch health benefits

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esakal

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