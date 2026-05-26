कोणत्या कलाकाराने स्वतःच्या कानाचा एक भाग कापून टाकला होता?

Aarti Badade

कलाविश्वातील ऐतिहासिक घटना

आपल्या अप्रतिम कलाकृतींसाठी जगभर प्रसिद्ध असलेले डच चित्रकार व्हिन्सेंट व्हॅन गॉग यांनी २३ डिसेंबर १८८८ रोजी मानसिक तणावाखाली स्वतःच्या डाव्या कानाचा भाग कापला होता.

Vincent van Gogh cut his own ear story

|

Sakal

झालेला तो तीव्र वाद

व्हॅन गॉग हे फ्रान्समधील आर्ल्स शहरात त्यांचे समकालीन मित्र आणि चित्रकार 'पॉल गोगिन' यांच्यासोबत राहायचे; परंतु दोघांमधील तीव्र वैचारिक मतभेदांमुळे त्यांच्यात मोठा वाद झाला.

Vincent van Gogh cut his own ear story

|

Sakal

कापला डावा कान

वादामुळे झालेल्या प्रचंड मानसिक अस्वस्थतेच्या आणि नैराश्याच्या भरात व्हॅन गॉग यांनी त्याच रात्री एका धारदार वस्तऱ्याने आपल्या डाव्या कानाचा बराचसा भाग स्वतःच कापून टाकला.

Vincent van Gogh cut his own ear story

|

Sakal

कापलेला कान एका महिलेला दिला भेट

कान कापल्यानंतर त्यांनी तो भाग एका कागदात काळजीपूर्वक गुंडाळला आणि स्थानिक वेश्यालयात काम करणाऱ्या 'रेशेल' नावाच्या महिलेला नेऊन भेट दिला, ज्यामुळे ती प्रचंड घाबरली.

Vincent van Gogh cut his own ear story

|

Sakal

घरात बेशुद्ध अवस्थेत सापडले

दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलीस आणि मित्रांना व्हॅन गॉग हे रक्ताच्या थारोळ्यात बेशुद्ध सापडले; त्यानंतर डॉ. फेलिक्स रे यांनी त्यांच्यावर उपचार करून त्यांना मानसोपचार रुग्णालयात दाखल केले.

Vincent van Gogh cut his own ear story

|

Sakal

भाऊ थिओचे लग्न

इतिहासकारांनुसार, मित्र गोगिन सोडून जाण्याची भीती आणि त्यांचे पाठीराखे भाऊ 'थिओ' यांच्या विवाहाची बातमी यामुळे आलेल्या मानसिक झटक्यातून (Psychotic break) त्यांनी हे कृत्य केले.

Vincent van Gogh cut his own ear story

|

Sakal

दुखापतीवर बनवले जगप्रसिद्ध 'सेल्फ-पोर्ट्रेट'

रुग्णालयातून बरे झाल्यावर त्यांनी कानाला पट्टी बांधलेले स्वतःचेच एक अद्भूत चित्र रेखाटले, जे आज कलाविश्वात 'Self-Portrait with Bandaged Ear' म्हणून जगभर प्रचंड प्रसिद्ध आहे.

Vincent van Gogh cut his own ear story

|

Sakal

यातना भोगलेला महान कलाकार

या वेदनादायी घटनेनंतर व्हॅन गॉग हे कलाविश्वाच्या इतिहासात एक महान पण अत्यंत 'टॉर्चर्ड आर्टिस्ट' (यातना भोगलेले कलाकार) म्हणून कायमचे ओळखले जाऊ लागले.

Vincent van Gogh cut his own ear story

|

Sakal

एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या दिशांना पाहू शकतो 'हा' प्राणी

Chameleons Sarda Move Their Eyes

|

Sakal

येथे क्लिक करा