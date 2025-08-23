Kolhapur Violence : धक्कादायक! कोल्हापुरात झालेल्या राड्याचे फोटो पाहून म्हणालं...

Sandeep Shirguppe

कोल्हापुरात दंगल

कोल्हापूर शहरात असलेल्या सर्किट बेंच जवळील सिद्धार्थनगर कमानीसमोर फलक व झेंड्यावरून दोन गटांत तुफान राडा झाला.

Kolhapur Violence | esakal

झेंडा फाडल्याची अफवा

डिजिटल फलक आणि झेंडा फाडल्याच्या अफवेने, दोन्ही गटांत दगडफेक, वाहनांची तोडफोड करून अनेक वाहने पेटवून दिली.

Kolhapur Violence | esakal

वीज खंडीत

वीज खंडित केल्याने आणखी तणाव वाढल्याची स्थिती, पोलिसांचा धावता हस्तक्षेप; जमाव पांगवण्यासाठी मोठा प्रयत्न पाच पोलिसांसह अनेक जखमी; त्यांच्यावर सीपीआरमध्ये उपचार सुरू आहेत.

Kolhapur Violence | esakal

पोलिस अधीक्षक गुप्ता

पोलिस अधीक्षक गुप्ता व वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल महिला सहभागासह जमावाकडून घोषणाबाजी, पोलिसांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

Kolhapur Violence | esakal

वादग्रस्त फलक

वादग्रस्त फलक उतरवून, ध्वज पुन्हा लावण्यात आल्याने; जमाव शांत झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

Kolhapur Violence | esakal

३०० पोलिसांचा बंदोबस्त

रात्रभर ३०० पोलिसांचा बंदोबस्त, वाहतूक वळवण्यात आली तर सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल रोखण्यासाठी सायबर पोलिसांना अलर्ट करण्यात आले आहे.

Kolhapur Violence | esakal

घडलेला प्रकार निंदनीय

कोल्हापुरात रात्री झालेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची दोन्ही समाजांसोबत बैठक घडलेला प्रकार निंदनीय असल्याचे बोलले आहे.

Kolhapur Violence | esakal

दोन्ही समाजाकडून दिलगिरी

यावर दोन्ही समाजाकडून दिलगिरी व्यक्त करण्यात आले. घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर पोलिसांकडून सीसीटीव्हीची पाहणी सुरू आहे.

Kolhapur Violence | esakal

दंगल घडवण्याचा प्रयत्न

दंगल घडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यावर कडक कारवाई होणार आहे. अप्पर पोलीस अधीक्षक धीरज कुमार बच्चू यांनी माहिती दिली.

Kolhapur Violence | esakal
