उन्हाळ्यात रोज आंबे खाऊन कंटाळलात? मग ही व्हायरल मँगो आईस्क्रीम रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा!

Varsha Balhe
ही आईस्क्रीम बनवण्यासाठी गॅस पेटवण्याचीही गरज नाही.
आंब्याचा गर, फ्रेश क्रीम, कंडेन्स्ड मिल्क आणि थोडी मिल्क पावडर.
थंड फ्रेश क्रीम छान फेटून घ्या, त्यामुळे आईस्क्रीम सुपर क्रीमी बनते.
क्रीममध्ये आंब्याचा गर आणि कंडेन्स्ड मिल्क टाकून हलक्या हाताने एकजीव करा.
वरून आंब्याचे छोटे तुकडे टाकल्यास टेस्ट दुप्पट वाढते.
मिश्रण एअरटाइट डब्यात भरून 7-8 तास फ्रीझरमध्ये ठेवा.
एकदा खाल्ल्यावर बाजारातील आईस्क्रीमची आठवणही येणार नाही.
