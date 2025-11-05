हॅप्पी बर्थडे किंग कोहली! विराटचे बालपणीचे 10 फोटो पाहा..किती क्यूट आहे हा मुलगा

Saisimran Ghashi

विराट कोहलीचा वाढदिवस

आज क्रिकेटर विराट कोहलीचा वाढदिवस आहे

बालपणीचे फोटो

आज त्याच्या वाढदिवसानिमित्त आपण पाहूया त्याचे बालपणीचे फोटो

किंग कोहली

किंग कोहली आज 37 वर्षांचा झाला आहे

क्रिकेट प्रेमींमध्ये पॉप्युलर

विराट क्रिकेट प्रेमींमध्ये खूपच पॉप्युलर स्टार आहे

जगभरातून शुभेच्छाचा वर्षाव

फक्त भारत नाही, तर जगभरातील चाहत्यांकडून विराटवर शुभेच्छाचा वर्षाव होत आहे

चिकू निकनेम

विराट कोहलीला लहानपणी प्रेमाने चिकू म्हटले जायचे

कुटुंबासोबतचा बॉन्ड

त्यांचा त्यांच्या कुटुंबासोबत खूप चांगला बॉन्ड आहे

बालपणीची मस्ती

लहान असताना विराट खूपच मस्तीखोर असल्याचे त्याचे आई-बाबा म्हणतात

