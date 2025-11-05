हॅप्पी बर्थडे किंग कोहली! विराटचे बालपणीचे 10 फोटो पाहा..किती क्यूट आहे हा मुलगा

Saisimran Ghashi
आज क्रिकेटर विराट कोहलीचा वाढदिवस आहे
आज त्याच्या वाढदिवसानिमित्त आपण पाहूया त्याचे बालपणीचे फोटो
किंग कोहली आज 37 वर्षांचा झाला आहे
विराट क्रिकेट प्रेमींमध्ये खूपच पॉप्युलर स्टार आहे
फक्त भारत नाही, तर जगभरातील चाहत्यांकडून विराटवर शुभेच्छाचा वर्षाव होत आहे
विराट कोहलीला लहानपणी प्रेमाने चिकू म्हटले जायचे
त्यांचा त्यांच्या कुटुंबासोबत खूप चांगला बॉन्ड आहे
लहान असताना विराट खूपच मस्तीखोर असल्याचे त्याचे आई-बाबा म्हणतात
