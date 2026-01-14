वनडे क्रमवारीत सर्वाधिक दिवस नंबर वनवर राहिलेले टॉप-१० खेळाडू

Pranali Kodre
१४ जानेवारी २०२६ रोजी आयसीसीने वनडे क्रमवारी जाहीर केली, ज्यामध्ये फलंदाजांच्या यादीत विराट पुन्हा एकदा अव्वल क्रमांकावर आला.
Virat Kohli
विराट जुलै २०२१ नंतर पहिल्यांदाच वनडे क्रमवारीत पुन्हा अव्वल क्रमांकावर आला.
Virat Kohli
दरम्यान, विराट सर्वात पहिल्यांदा २०१३ मध्ये अव्वल क्रमांकावर आला होता. तेव्हापासून तो १४ जानेवारी २०२६ या दिवसाला धरून एकूण ८२५ दिवस अव्वल क्रमांकावर राहिला आहे.
Virat Kohli
त्यामुळे सर्वाधिक दिवस पहिल्या क्रमांकाच्या सिंहासनावर राहणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो १० व्या क्रमांकावर आहे. तसेच तो सर्वाधिक दिवस अव्वल क्रमांकावर राहणारा भारतीय आहे.
Virat Kohli
ग्रेग चॅपेल हे ९९८ दिवस अव्वल क्रमांकावर होते.
Greg Chappell
हाशिम आमला १०४७ दिवस अव्वल क्रमांकावर होता.
Hashim Amla
कैथ फ्लेचर ११०१ दिवस अव्वल क्रमांकावर होते.
Keith Fletcher
डिन जोन्स ११६१ दिवस अव्वल क्रमांकावर होते.
Dean Jones
एबी डिविलयर्स १३५६ दिवस अव्वल क्रमांकावर होता.
AB de Villiers
बाबर आझम १३५९ दिवस अव्वल क्रमांकावर होता.
Babar Azam
मायकल बेव्हन १३६१ दिवस अव्वल क्रमांकावर होते
Michael Bevan
ब्रायन लारा २०७९ दिवस अव्वल क्रमांकावर होते.
Brian Lara
विव रिचर्ड्स सर्वाधिक २३०६ दिवस अव्वल क्रमांकावर होते.
Viv Richards
