Virat Kohli's Instagram Record : विराट कोहलीच्या इंस्टाग्राम अकाउंटचे सर्वात मोठे रेकॉर्ड तुम्हाला माहीत आहे का?

Mayur Ratnaparkhe

किती फॉलोअर्स? -

विराट कोहली इंस्टाग्रामवर २५० दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स असलेला पहिला भारतीय ठरला आहे

सर्वाधिक फॉलोअर्स सेलिब्रिटी -

विराट कोहली प्लॅटफॉर्मवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेला भारतीय सेलिब्रिटी ठरलेला आहे.

सर्वाधिक फॉलोअर्स असणारा क्रिकेटपटू -

तो जगातील सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेला क्रिकेटपटू आणि आशियाई देखील आहे.

मेस्सी, रोनोल्डोनंतर नंबर -

विराट पेक्षा फक्त फुटबॉल स्टार लिओनेल मेस्सी आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यांचेच इंस्टाग्रामवर जास्त फॉलोअर्स आहेत.

पहिल्या तीनमध्ये स्थान-

विराट जगभरातील खेळाडूंमध्ये इन्स्टा फॉलोअर्सच्या बाबतीत पहिल्या तीनमध्ये आहे.

लेब्रॉन जेम्स, नेमारपेक्षाही जास्त -

विराट कोहलची फॉलोअर्स प्रसिद्ध फुटबॉलपटू लेब्रॉन जेम्स आणि नेमारपेक्षाही जास्त आहेत.

पोस्टला सर्वाधिक लाईक्स -

विराट कोहलीच्या एका इंस्टाग्राम पोस्टला तब्बल २० दशलक्षाहून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत.

कोणती होती पोस्ट? -

२०२४ च्या टी२० विश्वचषकातील भारताच्या विजयानंतर त्याच्या सेलिब्रेशन विराटने पोस्ट केली होती.

Next : प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे भारतातील दहा शहरे

Ancient Cities of India Still Existing

|

esakal

येथे पाहा