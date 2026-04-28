IPL मध्ये एकाच टीमविरुद्ध सर्वाधिक धावा करणारे खेळाडू

सकाळ डिजिटल टीम
काल विराट कोहलीने दिल्लीविरुद्ध दमदार खेळी करत इतिहास बदलून टाकला.या खेळीनंतर सगळी आकडेवारीच नव्याने लिहिली गेली आहे.
या यादीत ५ व्या क्रमांकावर डेव्हिड वॉर्नर आहे, ज्याने पंजाब किंग्जविरुद्ध ११३४ रन्स केले आहेत.
या यादीत ४चौथ्या क्रमांकावर विराट कोहली आहे, ज्याने पंजाबविरुद्ध 1159 रन्स काढले आहेत. पंजाब ही विराटची आवडती टीम असल्यासारखं त्याचं प्रदर्शन दिसतं.
या यादीत३ ऱ्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे, ज्याने KKR विरुद्ध ११६१ रन्स केले आहेत. ‘हिटमॅन’ने या टीमविरुद्ध अनेकदा मॅच जिंकून दिल्या आहेत.
नंबर 2 वर पुन्हा विराट कोहली आहे, ज्याने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ११७२ रन्स केले आहेत. कालच्या खेळीनंतर हा आकडा अजून वाढल्याचं पाहायला मिळालं.
नंबर 1 वर विराट कोहली आहे, ज्याने CSK विरुद्ध 1174 रन्स केले आहेत. हा IPL मध्ये एकाच टीमविरुद्धचा सर्वात मोठा विक्रम आहे.
विशेष म्हणजे टॉप ५ पैकी ३ रेकॉर्ड्स एकट्या विराटच्या नावावर आहेत.
