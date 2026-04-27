एम.एस. धोनी आयपीएल २०२६ चा एकही सामना नाही, तरीही सीएसके पूर्ण मानधन देणार का? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
आयपीएल २०२६ सुरू होण्यापूर्वी एम.एस. धोनीला दुखापत झाली होती. यामुळे तो सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये खेळू शकला नाही.
त्याने नुकतीच पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवली आणि चेपॉकमध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सराव केला. मात्र, तो या हंगामात एकही सामना खेळलेला नाही.
वृत्तानुसार, धोनीने स्वतःच न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. न खेळताही त्याला त्याचा पूर्ण पगार मिळेल की नाही? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
आयपीएल २०२६ साठी धोनीला त्याच्या करारातील ४ कोटी रुपयांची संपूर्ण रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. सीएसकेने त्याला आंतरराष्ट्रीय पदार्पण न केलेला खेळाडू म्हणून संघात कायम ठेवले आहे.
तो हंगामाच्या सुरुवातीपासून संघाचा भाग असल्यामुळे दुखापतीमुळे सामने चुकले तरीही आयपीएलच्या नियमांनुसार त्याचे मूळ वेतन संरक्षित राहते.
बीसीसीआय आणि आयपीएलच्या नियमांनुसार, एकदा खेळाडू अधिकृतपणे संघात सामील झाला आणि हंगामासाठी उपलब्ध झाला की, त्याच्या कराराची रक्कम संरक्षित राहते.
स्पर्धेदरम्यान झालेल्या दुखापतींमुळे पगारात कपात होत नाही. याचा अर्थ धोनीला त्याची संपूर्ण ४ कोटी रुपयांची रिटेन्शन फी मिळेल.
मूळ पगार निश्चित असला तरी, सामना शुल्काची गणना वेगळी आहे. आयपीएल २०२६ पासून, खेळाडूंना प्रति सामना अतिरिक्त ७.५ लाख रुपये मिळतील.
मात्र हे शुल्क त्यांना तेव्हाच मिळेल जेव्हा ते अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये असतील किंवा प्रभाव टाकणारे खेळाडू म्हणून मैदानात उतरतील.
धोनीने आतापर्यंत एकही सामना खेळलेला नसल्यामुळे त्याला त्या सामन्यांसाठी हे सामना शुल्क मिळणार नाही. विमा हा आणखी एक महत्त्वाचा विचार आहे.
आयपीएल खेळाडूंचा विमा उतरवलेला असतो. ज्यामुळे एखादा खेळाडू दुखापतीमुळे सामना खेळू शकला नाही तर फ्रँचायझीला अनेकदा नुकसान भरपाई मिळते.
ESakal