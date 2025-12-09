विराटकडे सचिनपेक्षाही जास्त मालिकावीर पुरस्कार; पाहा टॉप-५

भारताने जिंकली वनडे मालिका

भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नुकतीच २-१ अशा फरकाने वनडे मालिका जिंकली. ही २०२५ वर्षातील भारताची शेवटची वनडे मालिका ठरली.

विराटच्या धावा

या मालिकेत विराट कोहलीने ३ सामन्यांत १५१ च्या सरासरीने दोन शतके आणि एका अर्धशतकासह ३०२ धावा केल्या.

२२ वा मालिकावीर पुरस्कार

विराटच्या या कामगिरीमुळे त्याला मालिकावीर पुरस्कारही देण्यात आला. विराटचा हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील २२ वा मालिकावीर पुरस्कार ठरला.

सर्वाधिक मालिकावीर पुरस्कार

विराट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक मालिकावीर पुरस्कार जिंकणारा खेळाडू आहे.

सचिन तेंडुलकर

मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने २० वेळा मालिकावीर पुरस्कार जिंकला आहे.

शाकिब अल हसन

बांगलादेशचा अष्टपैलू शाकिब अल हसन या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने १७ वेळा मालिकावीर पुरस्कार जिंकला आहे.

जॅक कॅलिस

दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज जॅक कॅलिसने १५ वेळा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकला असून तो चौथ्या क्रमांकावर आहे.

डेव्हिड वॉर्नर आणि सनथ जयसूर्या

डेव्हिड वॉर्नर आणि सनथ जयसूर्या हे या यादीत संयुक्तरित्या ५ व्या क्रमांकावर आहेत. दोघांनीही प्रत्येकी १३ वेळा मालिकावीर पुरस्कार जिंकला आहे.

