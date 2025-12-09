विराटकडे सचिनपेक्षाही जास्त मालिकावीर पुरस्कार; पाहा टॉप-५

Pranali Kodre
भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नुकतीच २-१ अशा फरकाने वनडे मालिका जिंकली. ही २०२५ वर्षातील भारताची शेवटची वनडे मालिका ठरली.
Team India
Sakal
या मालिकेत विराट कोहलीने ३ सामन्यांत १५१ च्या सरासरीने दोन शतके आणि एका अर्धशतकासह ३०२ धावा केल्या.
Virat Kohli
Sakal
विराटच्या या कामगिरीमुळे त्याला मालिकावीर पुरस्कारही देण्यात आला. विराटचा हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील २२ वा मालिकावीर पुरस्कार ठरला.
Virat Kohli
Sakal
विराट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक मालिकावीर पुरस्कार जिंकणारा खेळाडू आहे.
Virat Kohli
Sakal
मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने २० वेळा मालिकावीर पुरस्कार जिंकला आहे.
Sachin Tendulkar
Sakal
बांगलादेशचा अष्टपैलू शाकिब अल हसन या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने १७ वेळा मालिकावीर पुरस्कार जिंकला आहे.
Shakib al Hasan
Sakal
दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज जॅक कॅलिसने १५ वेळा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकला असून तो चौथ्या क्रमांकावर आहे.
Jacques Kallis
Sakal
डेव्हिड वॉर्नर आणि सनथ जयसूर्या हे या यादीत संयुक्तरित्या ५ व्या क्रमांकावर आहेत. दोघांनीही प्रत्येकी १३ वेळा मालिकावीर पुरस्कार जिंकला आहे.
David Warner - Sanath Jayasuriya
Sakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Virat Kohli - Rohit Sharma
Sakal