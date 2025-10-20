Virat Kohli Net Worth : विराट कोहलीची संपत्ती किती अन् जाणून घ्या, कुठून कुठून होते कमाई?

Mayur Ratnaparkhe

एकूण अंदाजे संपत्ती -

टीम इंडियाचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीची २०२५ मध्ये अंदाजे १०५० कोटींची संपत्ती आहे.

इतर ब्रँड –

 विराट अनेक मोठ्या ब्रँड्सचा ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. कोहली ऑडी इंडिया, ब्लू स्टार, विवो आणि मिंत्रा सारख्या कंपन्यांशी संबंधित आहे.

अनेक व्यवसाय -

विराटचे उत्पन्न बीसीसीआय आणि आयपीएल करार, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि त्याच्या अनेक यशस्वी व्यवसायांमधून येते.

क्रिकेटमधून उत्पन्न –

 विराट कोहली दरवर्षी क्रिकेटमधून मोठी रक्कम कमावतो. तो बीसीसीआय आणि आयपीएल करारांमधून करोडोंची कमाई करतो.

बीसीसीआय करार –

 विराट बीसीसीआयच्या ग्रेड ए+ करार यादीत समाविष्ट आहे, ज्यामुळे त्याला वार्षिक पगार ७ कोटी मिळतो.

आयपीएल करार –

आरसीबीने २०२५ च्या आयपीएल हंगामासाठी विराटला २१ कोटी रुपयांना कायम ठेवले होते.

ब्रँड एंडोर्समेंट –

विराट कोहलीच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा भाग ब्रँड एंडोर्समेंटमधून येतो.

एमआरएफ –

विराट त्याच्या बॅटवर एमआरएफ स्टिकर लावतो, ज्यासाठी एमआरएफ त्याला दरवर्षी १२.५ कोटी रुपये देते.

Next : शनीचा अशुभ प्रभाव कमी करा, नीलमणी रत्न घालण्याचे पाच मोठे फायदे

Blue Sapphire Benefits

|

Sakal

येथे पाहा