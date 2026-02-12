विराट कोहली T20 World Cup च्या इतिहासात 'हा' पराक्रम करणारा जगातील एकमेव!

टी२० वर्ल्ड कप २०२६

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सध्या ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान खेळवला जात आहे. हे या स्पर्धेचे १० वे पर्व असून यापूर्वी ९ वेळा यशस्वीपणे ही स्पर्धा पार पडली आहे.

केवळ विराट कोहलीचा विक्रम

२००७ साली सुरू झालेल्या टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आत्तापर्यंत अनेक विक्रम नोंदवले गेले आहेत. पण एक असा विक्रम आहे, जो केवळ विराट कोहलीच्या नावावर आहे.

एकमेव खेळाडू

विराट कोहली टी२० वर्ल्ड कपमध्ये दोन वेळा मालिकावीर पुरस्कार (Player of the Tournament) जिंकणारा जगातील एकमेव खेळाडू आहे.

दोन वेळा मालिकावीर पुरस्कार

विराट कोहलीने २०१४ आणि २०१६ साली झालेल्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकला होता.

७ खेळाडूंना एकदा पुरस्कार

याशिवाय ७ खेळाडू असे आहेत ज्यांनी प्रत्येकी १ वेळा आत्तापर्यंत टी२० वर्ल्ड कपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकला आहे.

७ खेळाडू

यामध्ये शाहीद आफ्रिदी, तिलकरत्ने दिलशान, केविन पीटरसन, शेन वॉटसन, डेव्हिड वॉर्नर, सॅम करन आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी एक वेळा मालिकावीर पुरस्कार जिंकला आहे.

दोनच खेळाडू सध्या सक्रिय

विशेष म्हणजे टी२० वर्ल्ड कपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकलेल्या खेळाडूंमधील केवळ सॅम करन आणि जसप्रीत बुमारह सध्या आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत.

करन आणि बुमाराहकडे संधी

त्यामुळे विराटचा दोनवेळा मालिकावीर जिंकण्याच्या विक्रमाची बरोबरी करण्याची संधी सध्या केवळ सॅम करन आणि जसप्रीत बुमराह या खेळाडूकडे आहे.

