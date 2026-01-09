WPL 2026: स्मृती मानधना ते जेमिमाह रोड्रिग्स, पाच संघांचे कोण आहेत कर्णधार?

Pranali Kodre
वूमन्स प्रीमियर लीगचा चौथा हंगाम (WPL 2026) ९ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारीदरम्यान खेळवला जाणार आहे.
WPL 2026 Captains
Sakal
यंदाही पाच संघ सहभागी होणार असून या पाचही संघांचे कर्णधार जाहीर झाले आहेत.
Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur
Sakal
मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात जायंट्सने कर्णधार कायम केले आहेत, तर दिल्ली कॅपिटल्स आणि युपी वॉरियर्सने कर्णधार बदलले आहेत.
WPL 2026 Captains
Sakal
मुंबई इंडियन्सने दोन वेळची विजेती हरमनप्रीत कौरलाच कर्णधारपदी कायम केले आहे.
Harmanpreet Kaur
Sakal
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने स्मृती मानधनाला कर्णधारपदी कायम केले आहे. तिच्या नेतृत्वात संघाने २०२४ मध्ये विजेतेपद जिंकले होते.
Smriti Mandhana
Sakal
गुजरात जायंट्सनेही ऑस्ट्रेलियाची अष्टपैलू ऍश्ले गार्डनर हिच्याकडे कर्णधारपद कायम ठेवले आहे.
Ashleigh Gardner
Sakal
युपी वॉरियर्सने ऑस्ट्रेलियाची सर्वात यशस्वी कर्णधार मेग लॅनिंगकडे नेतृत्वाची धुरा सोपवली आहे. तिने यापूर्वी WPL च्या पहिल्या तीन हंगामात दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व करताना उपविजेतेपद मिळवले होते.
Meg Lanning
Sakal
गेल्या तीन हंगामात उपविजेते राहिलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सने चौथ्या हंगामासाठी भारताच्या जेमिमाह रोड्रिग्स हिला कर्णधारपदावर नियुक्त केले आहे.
Jemimah Rodrigues
Sakal
Sakal