विराट की रोहित, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कुणाची कामगिरी सरस?

Shubham Banubakode

विराट-रोहित पुन्हा मैदानात

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली १९ ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे मालिकेत एकत्र खेळताना दिसणार आहेत.

Virat Kohli vs Rohit Sharma

|

esakal

ऑस्ट्रेलियात उत्तम कामगिरी

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दोघांचीही कामगिरी उत्तम राहिली आहे. दोघांनीही मोठ्या संख्येनं धावा केल्या आहेत.

Virat Kohli vs Rohit Sharma

|

esakal

कुणाची कामगिरी सरस?

पण दोघांपैकी नेमकी कुणाची कामगिरी सरस आहे? तुम्हाला माहिती आहे का?

Virat Kohli vs Rohit Sharma

|

esakal

विराटची कामगिरी

विराटने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५० वनडे सामने खेळले आहेत यात त्याने ५४.४६ च्या सरासरीने २४५१ धावा केल्या आहेत.

Virat Kohli vs Rohit Sharma

|

esakal

शतक किती?

विराटने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ८ शतकं आणि १५ अर्धशतकं झळकावली आहेत.

Virat Kohli vs Rohit Sharma

|

esakal

रोहितची कामगिरी

रोहितने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४६ वनडे खेळले असून ५७.३० च्या सरासरीने २४०७ धावा केल्या आहेत.

Virat Kohli vs Rohit Sharma

|

esakal

शतक किती?

रोहितनेही ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ८ शतकं आणि ९ अर्धशतकं झळकावली आहे.

Virat Kohli vs Rohit Sharma

|

esakal

दोघांकडून अपेक्षा

रोहित आणि विराटकडून आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात आक्रमक फलंदाजीची अपेक्षा आहे.

Virat Kohli vs Rohit Sharma

|

esakal

रोहित-विराटपैकी सर्वात श्रीमंत कोण? दोघांची नेटवर्थ किती?

Virat Kohli vs Rohit Sharma Net Worth 2025

|

esakal

हेही वाचा -