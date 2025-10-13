विराट की रोहित, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कुणाची कामगिरी सरस?

Shubham Banubakode
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली १९ ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे मालिकेत एकत्र खेळताना दिसणार आहेत.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दोघांचीही कामगिरी उत्तम राहिली आहे. दोघांनीही मोठ्या संख्येनं धावा केल्या आहेत.
पण दोघांपैकी नेमकी कुणाची कामगिरी सरस आहे? तुम्हाला माहिती आहे का?
विराटने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५० वनडे सामने खेळले आहेत यात त्याने ५४.४६ च्या सरासरीने २४५१ धावा केल्या आहेत.
विराटने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ८ शतकं आणि १५ अर्धशतकं झळकावली आहेत.
रोहितने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४६ वनडे खेळले असून ५७.३० च्या सरासरीने २४०७ धावा केल्या आहेत.
रोहितनेही ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ८ शतकं आणि ९ अर्धशतकं झळकावली आहे.
रोहित आणि विराटकडून आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात आक्रमक फलंदाजीची अपेक्षा आहे.
