रोहित-विराटपैकी सर्वात श्रीमंत कोण? दोघांची नेटवर्थ किती?

Shubham Banubakode
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटमधील दोन दिग्गज खेळाडू आहेत. दोघांनी टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे.
Virat Kohli vs Rohit Sharma Net Worth 2025
esakal
दोघेही आता केवळ एकदिवसीय सामने खेळणार असून मोठ्या कामावधीनंतर ते ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात पु्न्हा एकदा मैदानात दिसतील.
क्रिकेटच्या मैदानावर नेहमीच दोघांची तुलना केली जाते. पण दोघांपैकी सर्वात श्रीमंत कोण? तुम्हाला माहिती आहे का?
श्रीमंतीच्या बाबतीत विराट कोहली रोहितपेक्षा बराच पुढे आहे. रिपोर्टनुसार विराटची नेटवर्थ रोहितपेक्षा पाचपट अधिक आहे.
विराट कोहलीची एकूण नेटवर्थ ही १०५० कोटी रूपये असून रोहित शर्माची एकूण नेटवर्थ ही २१४ ते २३० कोटी रुपये इतकी आहे.
विराटकडे अनेक ब्रँडच्या जाहिराती असून तो BCCI कॉन्ट्रॅक्टमध्ये ग्रेड ए-प्लसमध्ये आहे. IPL मधून त्याची कमाई होते. तसेच त्याचा हॉटेल व्यवसाय आहे.
रोहित शर्मासुद्धा ए-प्लस कॉन्ट्रॅक्ट श्रेणीत आहे. त्याच्याकडे अनेक ब्रँडच्या जाहिराती आहेत. तसेच आयपीएलमधूनही तो पैसे कमावतो. पण विराटच्या तुलनेत त्याची नेटवर्थ कमी आहे.
