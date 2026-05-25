IPL मध्ये यावर्षी नवा विजेता मिळणारच नाही, कारण...

Pranali Kodre
आयपीएल २०२६ स्पर्धेचे अखेर प्लेऑफचे ४ संघ मिळालेत. हे ४ संघ निश्चित होण़्यासाठी तब्बल ६९ सामन्यांची वाट पाहायला लागली.
राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सला २४ मे रोजी वानखेडे स्टेडियमवर हरवलं आणि प्लेऑफची उरलेली चौथी जागा मिळवली.
राजस्थानच्या आधीच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांनी प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवलं होतं.
पण यंदाच्या आयपीएलचा सर्वात मोठा ट्विस्ट म्हणजे यंदा आयपीएलला नवा विजेता मिळणार नाही.आयपीएलमध्ये असं पहिल्यांदाच घडलंय की प्लेऑफमध्ये पोहणारे चारही संघ माजी विजेते आहेत.
यापूर्वी प्रत्येकवेळी प्लेऑफमध्ये पोहचणाऱ्या ४ संघांपैकी एक तरी संघ असा असायचा ज्याने ट्रॉफी जिंकलेली नव्हती.
पण यावेळी प्लेऑफमध्ये पोहचलेले RCB, गुजरात, हैदराबाद आणि राजस्थान हे चारही संघांनी प्रत्येकी एक ट्रॉफी जिंकली आहे. त्यामुळे जो संघ जिंकेल, त्याची ही आयपीएलमधील दुसरी ट्रॉफी असणार आहे.
राजस्थानने २००८ मध्ये, हैदराबादने २०१६ मध्ये, गुजरातने २०२२ मध्ये, तर RCB ने २०२५ मध्ये आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की RCB ला मुंबई इंडियन्स - चेन्नई सुपर किंग्सच्या पंक्कीत बसण्याचीही संधी आहे, पण त्यासाठी त्यांना यावर्षी आयपीएल जिंकावी लागेल.
कारण यापूर्वी केवळ मुंबई आणि चेन्नई हे असे दोनच संघ आहेत, ज्यांनी लागोपाठ आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे.
