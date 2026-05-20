लोणावळ्याजवळील भव्य तटबंदी असलेल्या 'या' ऐतिहासिक किल्याला नक्की भेट द्या!

Aarti Badade
लोणावळ्याजवळ निसर्गरम्य वातावरणात वसलेला ऐतिहासिक विसापूर किल्ला हा महाराष्ट्रातील १८ व्या शतकातील एक प्रसिद्ध आणि अभेद्य मराठा दुर्ग आहे.
मराठा साम्राज्याचे पहिले पेशवे बाळाजी विश्वनाथ यांनी १७१३ ते १७२० या काळात प्राचीन व्यापारी मार्गांचे आणि शेजारील लोहगडाचे रक्षण करण्यासाठी हा किल्ला बांधला.
विसापूर किल्ला हा विशेषतः पावसाळ्यातील ट्रेकसाठी अतिशय प्रसिद्ध असून येथे दरवर्षी हजारो निसर्गप्रेमी आणि ट्रेकर्स भटकंतीसाठी गर्दी करतात.
किल्ल्यावर भव्य तटबंदी, प्राचीन गुंफा, खडकात कोरलेली पाण्याची टाकी, दगडाची जुनी पीठाची गिरणी आणि भगवान हनुमानाचे एक विशाल कोरीव शिल्प पाहायला मिळते.
हा किल्ला लोहगड-विसापूर या प्रसिद्ध दुहेरी दुर्ग-संकुलाचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो, जिथे तुम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये किंवा वीकेंडला भेट देऊ शकता.
या किल्ल्याच्या परिसरामध्ये लोहगड किल्ला, प्रसिद्ध भाजे लेणी, विस्तीर्ण पवना तलाव, कुणे धबधबा आणि ऐतिहासिक एकविरा देवी मंदिर ही प्रमुख पर्यटन स्थळे आहेत.
विसापूर किल्ल्याजवळ अवघ्या ५-६ किलोमीटर अंतरावर 'मळवली' रेल्वे स्टेशन असून तेथून तुम्ही लोकल रिक्षाने थेट किल्ल्याच्या पायथ्याशी सहज पोहोचू शकता.
