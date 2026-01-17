Vishwraj Jadeja : विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये धडाकेबाज फलंदाजी करणारा विश्वराज जडेजा आहे तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

सौराष्ट्र संघाचा फलंदाज -

विश्वराजसिंह जडेजा हा सौराष्ट्रचा एक प्रतिभावान उजव्या हाताचा टॉप ऑर्डर फलंदाज आहे.

जामनगरचा रहिवासी -

 जामनगरचा रहिवासी असलेल्या या खेळाडूने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये १६५ धावांच्या खेळीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

रविंद्र जडेजाच्या गावचा -

भारतीय क्रिकेट संघातील ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा देखील जामनगरचा आहे आणि विश्वराज देखील तिथूनच आहे.

लोक भाऊ समजताय -

यामुळे दोन्ही खेळाडूंमध्ये साम्य निर्माण झाले आहे. काही लोक त्याला रवींद्र जडेजाचा भाऊ मानू लागले आहेत.

दोघे भाऊ नाहीत -

मात्र, यात काहीही तथ्य नाही. दोघेही जडेजा आहेत, पण ते भाऊ नाहीत.

कौटुंबिक संबंधही नाही -

त्यांच्यात कोणतेही कौटुंबिक संबंध नाहीत. तो रवींद्र जडेजापेक्षा खूपच लहान आहे.

वय किती? -

 विश्वराज जडेजाचे  सध्या वय फक्त २७ वर्षे आहे.

क्रिकटचे आकडे संतुलित -

विश्वराज जडेजाचे स्थानिक क्रिकेटचे आकडे बरेच संतुलित आणि प्रभावी दिसतात.

Next : सूर्यकुमारच्या बॅटीवरील सचिन तेंडुलकरचा मेसेज नक्की आहे तरी काय?

Sachin Tendulkar’s Special Note on Suryakumar Yadav's Bat

|

Sakal

येथे पाहा