Vishwraj Jadeja : विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये धडाकेबाज फलंदाजी करणारा विश्वराज जडेजा आहे तरी कोण?

विश्वराजसिंह जडेजा हा सौराष्ट्रचा एक प्रतिभावान उजव्या हाताचा टॉप ऑर्डर फलंदाज आहे.
जामनगरचा रहिवासी असलेल्या या खेळाडूने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये १६५ धावांच्या खेळीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
भारतीय क्रिकेट संघातील ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा देखील जामनगरचा आहे आणि विश्वराज देखील तिथूनच आहे.
यामुळे दोन्ही खेळाडूंमध्ये साम्य निर्माण झाले आहे. काही लोक त्याला रवींद्र जडेजाचा भाऊ मानू लागले आहेत.
मात्र, यात काहीही तथ्य नाही. दोघेही जडेजा आहेत, पण ते भाऊ नाहीत.
त्यांच्यात कोणतेही कौटुंबिक संबंध नाहीत. तो रवींद्र जडेजापेक्षा खूपच लहान आहे.
विश्वराज जडेजाचे स्थानिक क्रिकेटचे आकडे बरेच संतुलित आणि प्रभावी दिसतात.
