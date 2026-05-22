डोळ्यांच्या 'या' 7 गंभीर लक्षणांकडे चुकूनही दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade
मानवी डोळा हा अत्यंत संवेदनशील अवयव असून अंधत्वाची अनेक कारणे वेळेत निदान झाल्यास टाळता येऊ शकतात, दर सहा महिन्यांनी डोळ्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
एकाएकी दृष्टी अंधुक होणे, विशेषतः एकाच डोळ्याने स्पष्ट न दिसणे हे मिनी स्ट्रोक, काचबिंदू (Glaucoma) किंवा मधुमेहामुळे होणाऱ्या रेटिनोपॅथी आजाराचे संकेत असू शकते.
डोळ्यांसमोर लहान काळे ठिपके किंवा कोळ्याच्या जाळ्यासारखे तंतू फिरताना दिसणे आणि अचानक प्रकाशाचे झोत चमकणे ही डोळ्याचा पडदा (Retina) फाटण्याची आणीबाणीची स्थिती असू शकते.
तुम्हाला समोरचे स्पष्ट दिसते पण बाजूच्या गोष्टी पाहण्यास अचानक त्रास होत असेल, तर तो डोळ्यांमधील काचबिंदूचा (ग्लॉकोमा) सुरुवातीचा टप्पा असू शकतो.
डोळ्याने डबल व्हिजन दिसणे हे कॉर्नियाशी संबंधित दोष किंवा मोतीबिंदूचे लक्षण असू शकते; मात्र दोन्ही डोळ्यांना हा त्रास झाल्यास तो मज्जासंस्थेचा आजार किंवा स्ट्रोकचा इशारा असतो.
सरळ रेषा नागमोडी दिसणे किंवा दृष्टीच्या अगदी मध्यभागी मोठा काळा ठिपका दिसणे हे वय-संबंधित मॅक्युलर डिजनरेशन (AMD) या गंभीर आजाराचे मुख्य लक्षण आहे.
उजेडातून अंधारात गेल्यावर डोळे जुळवून घेण्यास वेळ लागणे किंवा रात्री अंधारात स्पष्ट न दिसणे ही रातांधळेपणाची किंवा 'अ' जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेची लक्षणे असू शकतात.
डोळ्यांमधील या कोणत्याही धोक्याच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता ताबडतोब नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या आणि आपली मौल्यवान दृष्टी कायम सुरक्षित ठेवा.
