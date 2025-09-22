नवरात्रच्या मुहूर्तावर मुंबईतील 'या' प्रसिद्ध देवी मंदिरांना अवश्य भेट द्या!

Mansi Khambe
मुंबईत अनेक देवी मंदिरे आहेत. नवरात्रोत्सवानिमित्त देवीच्या मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी दिसून येते. यानिमित्त मुंबईतील काही प्रमुख देवीच्या मंदिरांबद्दल जाणून घ्या.
मुंबई शहराची देवी मुंबा देवी, भुलेश्वर परिसरात असलेल्या सर्वात लोकप्रिय मंदिरांपैकी एक आहे.
काळबादेवी मंदिर दक्षिण मुंबईतील काळबादेवी परिसरात आहे. त्याचे नाव कलाबादेवी देवी यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे.
जीवदानी देवी हे एक प्राचीन मंदिर आहे जे विरारमधील जीवदानी टेकडीवर आहे.
महालक्ष्मी येथील महालक्ष्मी मंदिर हे शहरातील आणखी एक पूजनीय मंदिर आहे, जे देवी लक्ष्मीला समर्पित आहे.
माहिममध्ये असलेले शीतलादेवी मंदिर, हे शीतलादेवीचे निवासस्थान आहे. ते शहरातील सर्वात जुन्या मंदिरांपैकी एक मानले जाते.
गोरेगाव पश्चिमेतील विश्वमोहिनी देवस्थान हे मंदिर भेट देण्यासारखे आहे.
ठाणे येथील कळवा येथे माउली देवी हे आणखी एक मंदिर आहे.
