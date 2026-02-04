'या' व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे शरीरावर सतत खाज सुटते; पण 'हे' उपाय देतात झटक्यात आराम

Anushka Tapshalkar

खाजेची लक्षण

शरीरात खाज येणे ही फक्त त्वचेची समस्या नाही, तर आतल्या आजाराचे लक्षण देखील असू शकते. खाजेमुळे झोप, बसणे आणि उभे राहणे त्रासदायक होऊ शकते.

Symptoms of Itchy Skin

|

sakal

संभाव्य कारणे

खाज ही लिव्हरची समस्या, पित्त किंवा अन्नातील अॅलर्जीमुळे होऊ शकते.

Causes of Itchy Skin

|

sakal

व्हिटॅमिनची कमी

व्हिटॅमिन A, B12, B3 (नियासिन), C आणि E ची कमतरता असल्यास त्वचेवर रॅशेज आणि खाज होऊ शकते.

Vitamins

|

sakal

व्हिटॅमिन A ची कमतरता

त्वचा कोरडी होते आणि खाज येते. त्वचेची नमी टिकवण्यासाठी A व्हिटॅमिन आवश्यक आहे.

Vitamin A

|

sakal

व्हिटॅमिन B12 व B3 ची कमतरता

B12 कमी असल्यास हात-पायात खाज, B3 कमी असल्यास रॅशेज व जखम दिसू शकतात.

Vitamin B12 and B3

| sakal

त्वचेला तात्काळ आराम देण्यासाठी उपाय

  • कॅलेमाइन लोशन: त्वचेला थंडावा मिळतो आणि खाज कमी होते.

  • ईथर तेल: लैवेंडर, पेपरमिंट, यूकेलिप्टस तेल सूज कमी करतात.

  • आइस पॅक: बर्फाने त्वचेवरील जळजळ कमी होते आणि आराम मिळतो.

Itching | sakal

नोट

खाज दीर्घकाळ टिकल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे, कारण ती काही गंभीर आजाराचे संकेत असू शकते.

Doctor's Advice | sakal

मीठाशिवाय फळं आणि सॅलड खाल्ल जात नाही? मग याचे किडनीवर होणारे परिणाम नक्की वाचा

आणखी वाचा