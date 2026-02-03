मीठाशिवाय फळं आणि सॅलड खाल्ल जात नाही? मग याचे किडनीवर होणारे परिणाम नक्की वाचा

Anushka Tapshalkar

सॅलड-फळांवर मीठ टाकणं धोकादायक ठरू शकतं
चव वाढवण्यासाठी सॅलड किंवा फळांवर मीठ टाकण्याची सवय किडनीच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

अतिमीठामुळे सोडियमची पातळी वाढते
जास्त मीठ खाल्ल्याने शरीरातील सोडियम झपाट्याने वाढते आणि किडनी व हृदयावर ताण येतो.

दररोज किती सोडियम योग्य?
दिवसाला १,५०० मिलीग्रामपेक्षा जास्त सोडियमचे सेवन केल्यास किडनीला हानी पोहोचू शकते.

शरीरात पाणी साचण्याचा धोका
अतिमीठामुळे शरीरात पाणी धरून राहते, त्यामुळे सूज, पोट फुगणे आणि अस्वस्थता वाढते.

डिहायड्रेशनची शक्यता वाढते
जास्त सोडियममुळे शरीरातील द्रवपदार्थांचे संतुलन बिघडते आणि पाण्याची कमतरता जाणवते.

कोरडं तोंड आणि सतत तहान लागणं
मीठ जास्त झाल्यास तोंड कोरडं पडणं, वारंवार पाणी पिण्याची इच्छा होणं अशी लक्षणे दिसतात.

किडनीच्या कार्यावर थेट परिणाम
अतिमीठामुळे वारंवार लघवी लागते आणि रक्त शुद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात.

