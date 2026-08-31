या मुघल बादशहाने गादीवर बसताच दान केली होती लाखो बीघा जमीन

Shubham Banubakode
शाहजहांचं खरं नाव शहाब-उद-दीन मुहम्मद खुर्रम होतं. ‘शाहजहां’ ही उपाधी त्याला गादीवर बसल्यानंतर मिळाली.
Shah Jahan and Mumtaz Mahal
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१६२८ मध्ये वयाच्या ३६व्या वर्षी खुर्रम शाहजहां बनला. गादीवर बसल्यानंतर मोठा उत्सव साजरा करण्यात आला.
Shah Jahan and Mumtaz Mahal
esakal
शाहजहांने या आनंदाच्या निमित्ताने रोख रक्कम आणि तब्बल ४ लाख बीघा जमीन आणि १२० गावं दान केली.
Shah Jahan and Mumtaz Mahal
esakal
शाहजहांच्या गादीवर बसण्याच्या आनंदात मुमताज महलने जवाहरात, सोनं आणि चांदीच्या फुलांनी त्यांची नजर काढली होती.
Shah Jahan and Mumtaz Mahal
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शाहजहांनी मुमताज महलला दोन लाख अशर्फी आणि काही लाख रुपये दिले. तसंच दरवर्षी १० लाख रुपयांचं वजीफा ठरवला.
Shah Jahan and Mumtaz Mahal Shah Jahan and Mumtaz Mahal
esakal
शाहजहांनी दुसऱ्या बेगम साहिबाला एक लाख अशर्फी आणि चार लाख रुपये दिले. तिच्यासाठी दरवर्षी सहा लाख रुपयांचं वजीफा ठरवला.
Shah Jahan and Mumtaz Mahal
esakal
जहांगीरची पत्नी नूरजहांने तिच्या भाचीसोबत शहजादा खुर्रमचं लग्न ठरवलं. १६०७ मध्ये साखरपुडा झाल्यानंतर लग्नासाठी पाच वर्षं वाट पाहावी लागली.
Shah Jahan and Mumtaz Mahal
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१६१२ मध्ये दोघांचं लग्न मोठ्या थाटामाटात झालं. जहांगीरने स्वतः खुर्रमच्या पगडीला मोत्यांचा हार बांधला आणि मेहर पाच लाख रुपये ठरला.
Shah Jahan and Mumtaz Mahal
esakal
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