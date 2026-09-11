Astro Tips : घराच्या छतावर रोज गिधाड बसणे शुभ की अशुभ? जाणून घ्या मिळणारे धार्मिक संकेत!

बाळकृष्ण मधाळे
घराच्या छतावर किंवा घराजवळ गिधाड वारंवार बसत असेल, तर त्याबाबत धार्मिक आणि लोकमान्यतेनुसार वेगवेगळे समज आहेत. काही ठिकाणी याला अशुभ संकेत मानले जाते, तर इतर संस्कृतींमध्ये गिधाडाला वेगळे आध्यात्मिक महत्त्व आहे.
Vulture on House Roof
esakal
काही धार्मिक मान्यतांनुसार घरावर गिधाड बसणे अशुभ मानले जाते. गिधाडाला नकारात्मक ऊर्जा, गंभीर आजार किंवा संकटांचे प्रतीक मानले जाते.
Vulture on House Roof
esakal
पारंपरिक समजुतीनुसार गिधाड हे मृतदेहावर उपजीविका करणारा पक्षी असल्याने त्याच्या घरावर बसण्याचा संबंध मृत्यू किंवा गंभीर आजाराशी जोडला जातो. मात्र, ही धार्मिक मान्यता आहे; वैज्ञानिक निष्कर्ष नाही.
Vulture on House Roof
esakal
गिधाड मृत प्राण्यांचे अवशेष खाऊन पर्यावरण स्वच्छ ठेवते. त्यामुळे काही संस्कृतींमध्ये ते शुद्धीकरण, परिवर्तन आणि जुन्या गोष्टींचा त्याग यांचे प्रतीक मानले जाते.
Vulture on House Roof
esakal
काही आध्यात्मिक मान्यतांमध्ये गिधाडाला जीवनचक्र, नूतनीकरण आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे गिधाड दिसणे नेहमीच वाईट संकेत मानले जात नाही.
Vulture on House Roof
esakal
पारशी, तिबेटी आणि काही बौद्ध परंपरांमध्ये मृतदेह गिधाडांसाठी मोकळ्या जागेत ठेवण्याची प्रथा आढळते. त्यामुळे गिधाडाचा संबंध मृतांच्या उद्धाराशी जोडला गेला आहे.
Vulture on House Roof
esakal
धार्मिक मान्यतेनुसार, घरात नकारात्मकता जाणवत असल्यास वैदिक मंत्रांसह हवन करण्याचा उपाय सांगितला जातो. काही मान्यतांमध्ये भगवान विष्णूच्या मंत्रांचा जप करण्याचेही सांगितले जाते.
esakal
Vulture on House Roof
गिधाड घरावर बसल्यास त्याला हुसकावून लावताना त्याला कोणतीही इजा होणार नाही याची काळजी घ्या. गिधाड हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा पक्षी आहे.
Vulture on House Roof
esakal
घरावर गिधाड बसणे अशुभ असल्याची धारणा धार्मिक आणि लोकमान्यतेवर आधारित आहे. याला वैज्ञानिक पुरावा नाही. त्यामुळे घाबरून जाण्याऐवजी या पक्ष्याचे पर्यावरणातील महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
डिस्क्लेमर :
वरील माहिती उपलब्ध धार्मिक मान्यतांवर आधारित आहे. याच्या तथ्यांबद्दल आम्ही कोणताही दावा करीत नाही, तसेच अंधश्रद्धेला दुजोरा देत नाही.
Vulture on House Roof
esakal
Mongoose Sighting Meaning
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