सूर्य-चंद्र आमनेसामने! 'व्यतिपात योग' या 4 राशींच्या खिशाला लावणार कात्री

Aarti Badade

अत्यंत संवेदनशील योग

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा सूर्य आणि चंद्र ३६० अंशांवर समोरासमोर येतात, तेव्हा 'व्यतिपात योग' तयार होतो, जो अत्यंत आव्हानात्मक मानला जातो.

२५ एप्रिल २०२६ : सावध राहा!

येत्या २५ एप्रिल रोजी हा प्रतिकूल योग निर्माण होत असून, ज्योतिषशास्त्रानुसार ४ राशींच्या जातकांसाठी हा काळ आर्थिक आणि मानसिक संघर्षाचा ठरू शकतो.

वृषभ रास - गुंतवणुकीत धोका

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी धनहानीचे संकेत आहेत. शेअर बाजार किंवा नवीन व्यवसायात मोठी गुंतवणूक टाळा; कागदपत्रांची शहानिशा केल्याशिवाय व्यवहार करू नका.

कन्या रास - अनपेक्षित खर्च

कन्या राशीच्या जातकांना व्यावसायिक तणावाचा सामना करावा लागू शकतो. अचानक समोर येणाऱ्या मोठ्या खर्चामुळे तुमची बचत खर्च होण्याची शक्यता आहे.

मकर रास - कामात अडथळे

मकर राशीच्या लोकांचे अडकलेले पैसे मिळण्यास विलंब होईल. कोणालाही उसने पैसे देऊ नका आणि नोकरीच्या ठिकाणी स्वतःच्या कामाचे श्रेय मिळवण्यासाठी सतर्क राहा.

मीन रास - फसवणुकीची शक्यता

मीन राशीत ग्रहांची स्थिती गोंधळ निर्माण करणारी असेल. जवळच्या व्यक्तीकडून आर्थिक फसवणूक होण्याची भीती असल्याने कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नका.

बचावासाठी उपाय

व्यतिपात योगाच्या काळात कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेताना अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घ्या, डोकं शांत ठेवा आणि वादविवाद टाळण्याचा प्रयत्न करा.

