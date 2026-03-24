शुगर लेव्हल वाढलीय? मधुमेह नियंत्रणासाठी ‘ही’ वॉकिंग टिप फॉलो करा!

Aarti Badade

बदलती जीवनशैली आणि डायबीटीज

एकेकाळी साठीनंतर होणारा डायबीटीज आता चुकीच्या जीवनशैलीमुळे तरुण वयातही सामान्य झाला आहे; यावर केवळ औषधे नाही तर व्यायामाचीही जोड आवश्यक आहे.

Walking for diabetes control

|

Sakal

चालण्याची एक छोटी सवय

तुमची रोज चालण्याची एक छोटीशी सवय रक्तातील साखर नैसर्गिकरित्या कमी करण्यास मदत करू शकते; हे फिटनेस आणि डायबीटीज कंट्रोलसाठी उत्तम आहे.

इन्सुलिनचा प्रभावी वापर

दररोज चालण्यामुळे शरीरातील इन्सुलिनचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने होतो, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढत नाही.

दिवसातून किती वेळ चालावे?

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, जर तुम्ही दिवसातून किमान एक तास किंवा ५ ते ६ किलोमीटर चाललात, तर त्याचा साखरेच्या पातळीवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतो.

साखरेच्या पातळीत घट

नियमित चालण्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण सरासरी ३० ते ६० mg/dL पर्यंत कमी होऊ शकते; मात्र हे प्रत्येकाच्या वय आणि वजनावर अवलंबून असते.

मधुमेह होण्याची मुख्य कारणे

इन्सुलिनची कमतरता, अयोग्य आहार, तेलकट पदार्थांचे सेवन, व्यायामाचा अभाव आणि ताणतणाव ही मधुमेहाची प्रमुख कारणे मानली जातात.

डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा

चालणे फायदेशीर असले तरी, तुमच्या शरीराच्या स्थितीनुसार किती वेळ चालावे, यासाठी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे केव्हाही उत्तम ठरते.

