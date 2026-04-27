जेवणानंतर चालणं की वज्रासन, काय आहे बेस्ट ऑप्शन?

Anushka Tapshalkar

जेवणानंतर लगेच झोप टाळा

जेवणानंतर लगेच झोपल्याने शरीरात कफ वाढतो आणि चरबी साठण्याची शक्यता वाढते.

धावणे नाही, फक्त संथ चालणे योग्य

जेवणानंतर जोरात धावणे टाळा. त्याऐवजी हलक्या आणि संथ गतीने चालणे (शतपावली) उत्तम मानले जाते.

शतपावलीचे फायदे

संथ चालल्यामुळे पचन सुधारते आणि शरीरातील ग्लुकोजचा वापर स्नायूंमध्ये होतो.

इन्सुलिनचा ताण कमी होतो

चालण्यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रित राहते आणि इन्सुलिनवरील ताण कमी होतो.

मेटाबॉलिझम सुधारतो

जेवणानंतर थोडं चालल्याने शरीराची पचनक्रिया (metabolism) अधिक सक्रिय होते.

चालणे शक्य नसेल तर वज्रासन

जर चालणे शक्य नसेल तर जेवणानंतर 10 मिनिटे वज्रासनात बसणे फायदेशीर ठरते.

वज्रासनाचे खास फायदे

वज्रासन हे एकमेव आसन आहे जे जेवणानंतर करता येते. यामुळे पचन सुधारते आणि पोट हलके वाटते.

नाव ऐकून हसाल, पण ‘लंगडा आंब्या’ची कथा आहे भन्नाट!

Langda Mango Name Story

sakal

आणखी वाचा