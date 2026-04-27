जेवणानंतर चालणं की वज्रासन, काय आहे बेस्ट ऑप्शन?

Anushka Tapshalkar
जेवणानंतर लगेच झोप टाळा
जेवणानंतर लगेच झोपल्याने शरीरात कफ वाढतो आणि चरबी साठण्याची शक्यता वाढते.
sakal
धावणे नाही, फक्त संथ चालणे योग्य
जेवणानंतर जोरात धावणे टाळा. त्याऐवजी हलक्या आणि संथ गतीने चालणे (शतपावली) उत्तम मानले जाते.
शतपावलीचे फायदे
संथ चालल्यामुळे पचन सुधारते आणि शरीरातील ग्लुकोजचा वापर स्नायूंमध्ये होतो.
इन्सुलिनचा ताण कमी होतो
चालण्यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रित राहते आणि इन्सुलिनवरील ताण कमी होतो.
sakal
मेटाबॉलिझम सुधारतो
जेवणानंतर थोडं चालल्याने शरीराची पचनक्रिया (metabolism) अधिक सक्रिय होते.
sakal
चालणे शक्य नसेल तर वज्रासन
जर चालणे शक्य नसेल तर जेवणानंतर 10 मिनिटे वज्रासनात बसणे फायदेशीर ठरते.
sakal
वज्रासनाचे खास फायदे
वज्रासन हे एकमेव आसन आहे जे जेवणानंतर करता येते. यामुळे पचन सुधारते आणि पोट हलके वाटते.
sakal