नवीन कपडे धुतल्याशिवाय घातल्याने काय होते?

Aarti Badade
नवीन कपड्यांवर असलेले डाय, कलर स्टेबलायझर आणि इतर रसायने त्वचेला हानिकारक ठरू शकतात.
Sakal
काही लोकांना नवीन कपड्यांमुळे त्वचेवर खाज, लालसरपणा किंवा पुरळ होतो.
स्टोअर, गोदाम किंवा ट्रायल रूममध्ये हाताळताना कपड्यांवर सूक्ष्म जीवजंतू तयार होतात.
इतर लोकांनी वापरलेले किंवा ट्राय केलेले कपडे न धुता वापरणं आरोग्यासाठी अपायकारक ठरू शकतं.
घाम, गरम हवामान आणि कपड्यांतील रसायन यामुळे त्वचेला त्रास होऊ शकतो.
धुतल्यावर काही कपड्यांचे रंग सुटतात – ते आधीच समजल्यास नुकसान टाळता येतं.
धुतल्यावर कपड्यांमधील कडकपणा कमी होतो, जे त्वचेसाठी सोयीचं ठरतं.
नवीन कपड्यांना धुणं ही आरोग्यासाठी एक आवश्यक सवय आहे.
