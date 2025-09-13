नवीन कपडे धुतल्याशिवाय घातल्याने काय होते?

Aarti Badade

उत्पादन प्रक्रियेमधील केमिकल्सचा धोका

नवीन कपड्यांवर असलेले डाय, कलर स्टेबलायझर आणि इतर रसायने त्वचेला हानिकारक ठरू शकतात.

Wear New Clothes Without Washing

त्वचेवर एलर्जी किंवा पुरळ येण्याची शक्यता

काही लोकांना नवीन कपड्यांमुळे त्वचेवर खाज, लालसरपणा किंवा पुरळ होतो.

कापडावर जंतू आणि बॅक्टेरिया असू शकतात

स्टोअर, गोदाम किंवा ट्रायल रूममध्ये हाताळताना कपड्यांवर सूक्ष्म जीवजंतू तयार होतात.

ट्रायल रूममधून संक्रमणाचा धोका

इतर लोकांनी वापरलेले किंवा ट्राय केलेले कपडे न धुता वापरणं आरोग्यासाठी अपायकारक ठरू शकतं.

घाम आणि रसायनांचा साखळीदृष्ट परिणाम

घाम, गरम हवामान आणि कपड्यांतील रसायन यामुळे त्वचेला त्रास होऊ शकतो.

लवकर खराब होण्याची शक्यता

धुतल्यावर काही कपड्यांचे रंग सुटतात – ते आधीच समजल्यास नुकसान टाळता येतं.

मऊपणा आणि आरामासाठी धुणं फायदेशीर

धुतल्यावर कपड्यांमधील कडकपणा कमी होतो, जे त्वचेसाठी सोयीचं ठरतं.

स्वच्छतेचा एक छोटासा पण महत्त्वाचा टप्पा

नवीन कपड्यांना धुणं ही आरोग्यासाठी एक आवश्यक सवय आहे.

