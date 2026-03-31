वानखेडेवर टॉस जिंका मॅच जिंका?

सकाळ डिजिटल टीम

वानखेडे स्टेडियम

मुंबईचं वानखेडे स्टेडियम आता बॅटिंगसाठी जरी चांगलं असलं तरी बॉलर्ससाठी कठोर परीक्षा ठरतंय.

स्कोर

२००-२२० रन्सचं डोंगर उभं करूनही कोणताही संघ स्वतःला सुरक्षित समजू शकत नाही.

टी-२० वर्ल्ड कप २०२६चा अनुभव

भारत-इंग्लंड सेमीफायनलमध्ये जवळपास ५०० धावांचा पाऊस पडला होता, वानखेडेवर बॅट्समनचा हिशेबच फरक पडतो.

छोट्या बाउंड्री

वानखेडेवर बॉलला साधा टॉप एज लागला तरी बॉल थेट प्रेक्षकांमध्ये जाऊन पडतो.

ड्यू फॅक्टर

समुद्राजवळील ओलसर हवा रात्री बॉलवर परिणाम करते; स्पिनर्ससाठी ग्रीप कमी आणि फास्ट बॉलर्सची लेंथ भरकटते.

नियम

टॉस जिंका, आधी फिल्डिंग घ्या आणि दुसऱ्या डावात आरामात धावांचा पाठलाग करा – वानखेडेवरील अनोखा नियम!

संतुलन

वानखेडेची पिच क्रिकेटमधील बॅट आणि बॉल संतुलन बिघडलं कारण नाणेफेक जिंकणार सामना जिंकतो.

बॉलर्सची अग्निपरीक्षा

वानखेडेवर बॉलर्ससाठी खेळण आता अवघड झाल आहे. प्रत्येक बॉलिंगवर चौकार षटकार लागतात.

