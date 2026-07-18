15 दिवसांत चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो हवा? 'या' सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा!

Aarti Badade
दररोज क्लिंजिंग, टोनिंग आणि मॉइश्चरायझिंग (CTM) रूटीन पाळल्याने त्वचा निरोगी आणि तजेलदार दिसू शकते.
Naturally Glowing Skin
Sakal
मुलतानी माती, मध आणि गुलाबजल एकत्र करून आठवड्यातून २ वेळा फेसपॅक लावा.
Naturally Glowing Skin
Sakal
आठवड्यातून एकदा तांदळाचे पीठ आणि दह्याचा हलका स्क्रब वापरल्याने त्वचा स्वच्छ आणि मऊ राहते.
Naturally Glowing Skin
Sakal
झोपण्यापूर्वी ताजे अॅलोवेरा जेल चेहऱ्यावर लावून हलक्या हाताने मसाज केल्याने त्वचा हायड्रेट राहते.
Naturally Glowing Skin
Sakal
दिवसातून ३ ते ४ लिटर पाणी प्या तसेच व्हिटॅमिन Cयुक्त फळे आणि नारळपाण्याचा आहारात समावेश करा.
Naturally Glowing Skin
Sakal
दररोज ७ ते ८ तासांची शांत झोप घेतल्याने त्वचेची नैसर्गिक चमक टिकून राहण्यास मदत होते.
Naturally Glowing Skin
Sakal
नियमित स्किनकेअर, संतुलित आहार आणि निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब केल्यास त्वचा अधिक तजेलदार दिसू शकते.
Naturally Glowing Skin
Sakal
Eat One Beetroot Every Day
Sakal