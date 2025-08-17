काळे ओठ आता होतील गुलाबी! या घरगुती टिप्स तुमच्यासाठी रामबाण

Aarti Badade
ओठ सुंदर, गुलाबी आणि निरोगी ठेवण्यासाठी जाणून घ्या कारणे व सोपे उपाय!
अतिनील किरणांमुळे मेलेनिन वाढते, तर धूम्रपानातील रसायनांमुळे ओठांचा रंग काळसर होतो.
काही लिपस्टिकमुळे ऍलर्जी होऊ शकते, तर पाणी कमी पिल्याने ओठ कोरडे व काळे दिसतात.
ऍनिमिया, हार्मोनल असंतुलन किंवा इतर आरोग्यविषयक कारणांनीही ओठांचा रंग बदलतो.
लिंबू + मध = नैसर्गिक ब्लीच. गुलाबपाणी + मध = ओठ गुलाबी व मुलायम.
बदाम तेल – व्हिटॅमिन ईयुक्त. खोबरेल तेल – ओठ मॉइश्चरायझ करून मऊ ठेवते.
SPFयुक्त लिप बाम वापरल्याने ओठ अतिनील किरणांपासून सुरक्षित राहतात.
भरपूर पाणी प्या, धूम्रपान टाळा आणि संतुलित आहार घ्या.
जर घरगुती उपायांमुळे फरक पडत नसेल, तर त्वचारोग तज्ञांचा सल्ला घ्या.
नियमित काळजी + घरगुती उपाय + जीवनशैलीतील बदल = गुलाबी, सुंदर आणि निरोगी ओठ!