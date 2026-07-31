पोटावरील हट्टी चरबी कमी करण्यासाठी करा 'हे' सोपे उपाय!

Aarti Badade
अनियमित आहार, कमी हालचाल आणि चुकीच्या जीवनशैलीमुळे पोटाभोवती चरबी साचू लागते. ती कमी करण्यासाठी योग्य सवयी महत्त्वाच्या आहेत.
Daily Habits That Can Help Reduce Belly Fat
Sakal
लिंबामध्ये व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे शरीराचा मेटाबॉलिझम सक्रिय ठेवण्यास मदत करू शकतात.
Daily Habits That Can Help Reduce Belly Fat
Sakal
सकाळी उपाशीपोटी एका ग्लास कोमट पाण्यात अर्ध्या लिंबाचा रस मिसळून प्या.
Daily Habits That Can Help Reduce Belly Fat
sakal
चव वाढवण्यासाठी एक चमचा मध मिसळू शकता. मात्र मधुमेह असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Daily Habits That Can Help Reduce Belly Fat
Sakal
लिंबू आणि मधाचे मिश्रण शरीर हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते आणि निरोगी जीवनशैलीसोबत वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
Daily Habits That Can Help Reduce Belly Fat
Sakal
या मिश्रणामुळे शरीराला अँटीऑक्सिडंट्स मिळतात, ज्यामुळे त्वचा तजेलदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.
Daily Habits That Can Help Reduce Belly Fat
Sakal
केवळ लिंबूपाणी पिऊन वजन कमी होत नाही. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप यांसोबतच हा उपाय अधिक प्रभावी ठरतो.
Daily Habits That Can Help Reduce Belly Fat
sakal
ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. वजन कमी करण्यासाठी किंवा कोणताही आहार बदल करण्यापूर्वी आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Daily Habits That Can Help Reduce Belly Fat
Sakal
How It's Made Dalia Good for Your Health
Sakal