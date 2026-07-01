बीपी, कोलेस्ट्रॉल अन् हार्ट हेल्थसाठी 'हे' एक फळ रामबाण उपाय!

Aarti Badade

ब्लड प्रेशर

आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीमुळे आणि चुकीच्या खाण्यापिण्यामुळे हाय ब्लड प्रेशरची समस्या झपाट्याने वाढत आहे.

Pomegranate for heart health

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Sakal

हार्ट अटॅक

ब्लड प्रेशर दीर्घकाळ नियंत्रणात राहिले नाही, तर हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकसारख्या जीवघेण्या आजारांचा धोका वाढतो.

Pomegranate for heart health

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Sakal

डाळिंब

आहारात डाळिंबाचा समावेश केल्याने रक्तदाब म्हणजेच बीपी नैसर्गिकरित्या नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

Pomegranate for heart health

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Sakal

अँटीऑक्सिडंट्स

डाळिंबातील शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करून रक्तवाहिन्यांची सूज दूर करतात.

Pomegranate for heart health

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Sakal

नायट्रिक ऑक्साइड

हे फळ शरीरात नायट्रिक ऑक्साइड वाढवते, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या लवचिक होऊन हृदयाचे कार्य सुधारते.

Pomegranate for heart health

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Sakal

हाय बीपी

हाय बीपीच्या रुग्णांनी दररोज एक कप डाळिंबाचे दाणे किंवा त्याचा ताझा रस सेवन करणे फायदेशीर ठरते.

Pomegranate for heart health

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Sakal

हृदय किंवा कोलेस्टेरॉल

हृदय किंवा कोलेस्टेरॉलची औषधे सुरू असलेल्या व्यक्तींनी डाळिंबाचे नियमित सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Pomegranate for heart health

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Sakal

रक्तदाब

रक्तदाब आटोक्यात ठेवण्यासाठी डाळिंब खाण्यासोबतच बाहेरचे जंक फूड आणि तेलकट पदार्थ खाणे पूर्णपणे टाळावे.

Pomegranate for heart health

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Sakal

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