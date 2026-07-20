केसगळती कमी करायची आहे? मग नारळाच्या तेलात मिसळा 'हा' एक पदार्थ!

Aarti Badade
मेथी आणि नारळ तेलाचे मिश्रण केसांच्या मुळांना पोषण देऊन केस मजबूत ठेवण्यास मदत करू शकते.
Fenugreek and Coconut Oil to Reduce Hair Fall Naturally
Sakal
मेथीमध्ये प्रथिने, लोह आणि आवश्यक पोषक घटक असतात, जे केसांच्या मुळांना बळकटी देतात.
Fenugreek and Coconut Oil to Reduce Hair Fall Naturally
Sakal
मेथी पावडरमध्ये नारळ तेल मिसळून लावल्यास टाळूला ओलावा मिळतो आणि कोरडेपणा कमी होतो.
Fenugreek and Coconut Oil to Reduce Hair Fall Naturally
Sakal
या मिश्रणाचा नियमित वापर केल्यास केस तुटणे आणि गळणे कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
Fenugreek and Coconut Oil to Reduce Hair Fall Naturally
Sakal
मेथीतील पोषक घटक केसांच्या मुळांना पोषण देऊन निरोगी केसांच्या वाढीस मदत करू शकतात.
Fenugreek and Coconut Oil to Reduce Hair Fall Naturally
Sakal
मेथी आणि नारळ तेल टाळू स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते, त्यामुळे कोंडा कमी होण्यास हातभार लागू शकतो.
Fenugreek and Coconut Oil to Reduce Hair Fall Naturally
Sakal
चांगल्या परिणामांसाठी हे मिश्रण आठवड्यातून 2 वेळा वापरा. केसगळती कायम राहिल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Fenugreek and Coconut Oil to Reduce Hair Fall Naturally
Sakal
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sakal