चेहऱ्यावरचे केस काढायचेत? शेव्हिंग, थ्रेडिंग की लेजर; काय आहे बेस्ट?

Aarti Badade

चेहऱ्यावरील केसांसाठी अनेक पर्याय

चेहऱ्यावरचे नकोसे केस काढण्यासाठी रेजर, ट्रिमर, थ्रेडिंग, हेअर रिमूव्हल क्रीम, वॅक्सिंग आणि लेजर असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, प्रत्येक पद्धतीचा त्वचेवर होणारा परिणाम वेगळा असतो.

facial hair removal methods

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Sakal

रेजरने शेव्ह केल्याने केस जाड होतात?

चेहऱ्यावरील केस काढण्यासाठी रेजर हा सोपा आणि झटपट पर्याय आहे. शेव्हिंग केल्याने केस मुळापासून जाड होतात, हा समज योग्य नाही. मात्र, केस पुन्हा वाढताना त्यांच्या टोकामुळे ते काही काळ जाडसर वाटू शकतात.

facial hair removal methods

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Sakal

ट्रिमरही ठरू शकतो सोपा पर्याय

चेहऱ्यावरील केस कमी करण्यासाठी ट्रिमरचा वापर करता येतो. ही पद्धत तात्पुरता परिणाम देते आणि त्वचेच्या अगदी जवळून केस काढण्याऐवजी त्यांची लांबी कमी करते.

facial hair removal methods

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Sakal

थ्रेडिंगचा पर्याय कसा आहे?

थ्रेडिंगमध्ये केस मुळासह काढले जातात. त्यामुळे रेजरच्या तुलनेत परिणाम काही काळ जास्त टिकू शकतो. मात्र, काही जणांच्या त्वचेवर लालसरपणा, जळजळ किंवा चुरचुर होऊ शकते.

facial hair removal methods

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Sakal

हेअर रिमूव्हल क्रीम वापरताय? सावधान!

हेअर रिमूव्हल क्रीममुळे चेहऱ्यावरील केस तात्पुरते काढता येतात. मात्र, प्रत्येक क्रीम चेहऱ्यासाठी योग्य असेलच असे नाही. वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करणे महत्त्वाचे आहे.

facial hair removal methods

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Sakal

वॅक्सिंग प्रत्येकाच्या त्वचेसाठी योग्य नाही

चेहऱ्यावर वॅक्सिंग केल्यामुळे काही जणांना लालसरपणा, जळजळ, कोरडेपणा किंवा त्वचेची आग जाणवू शकते. ही पद्धत वापरण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.

facial hair removal methods

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Sakal

लेजर हेअर रिमूव्हलचा पर्याय

लेजर हेअर रिमूव्हलमुळे केसांची वाढ दीर्घकाळासाठी कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्वचेचा प्रकार आणि केसांची रचना यानुसार परिणाम वेगळा असतो.

facial hair removal methods

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Sakal

मग कोणता पर्याय निवडायचा?

झटपट आणि सोपा पर्याय हवा असल्यास शेव्हिंग किंवा ट्रिमिंग करता येते. मुळासह केस काढायचे असल्यास थ्रेडिंगचा विचार करता येतो.तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली लेजरचा पर्याय निवडता येतो.

facial hair removal methods

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Sakal

त्वचेची काळजी सर्वात महत्त्वाची!

चेहऱ्याची त्वचा संवेदनशील असल्याने कोणतीही हेअर रिमूव्हल पद्धत निवडताना त्वचेचा प्रकार आणि संवेदनशीलता लक्षात घ्या.

facial hair removal methods

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Sakal

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Fenugreek vs Egg Hair Mask

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Sakal

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