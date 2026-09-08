किडनी स्टोन झाल्याची 'ही' लक्षणं दिसतात एका महिन्यात!

Aarti Badade
किडनी स्टोन झाल्यास कंबरदुखीपासून लघवीतील रक्तापर्यंत अनेक लक्षणं दिसू शकतात.
kidney
Sakal
किडनी स्टोनमुळे कंबरेच्या एका बाजूला अचानक तीव्र वेदना सुरू होऊन त्या पोटाच्या खालच्या भागापर्यंत जाणवू शकतात.
kidney
Sakal
लघवीचा मार्ग दुखावल्यास लघवी गुलाबी, लाल किंवा तपकिरी दिसू शकते, जे किडनी स्टोनचे संभाव्य लक्षण असू शकते.
kidney
Sakal
स्टोन लघवीच्या मार्गात खाली सरकल्यास लघवी करताना जळजळ, चुरचुर किंवा वेदना होऊ शकतात.
kidney
sakal
किडनी स्टोन असल्यास वारंवार लघवीला लागणे किंवा थोडी-थोडी लघवी होणे अशी लक्षणंही दिसू शकतात.
kidney
Sakal
स्टोन लघवीच्या मार्गात अडकल्यास लघवी सुरू होण्यास त्रास होऊ शकतो किंवा लघवी थांबू शकते.
kidney
Sakal
स्टोनच्या हालचालीमुळे खालच्या पोटात किंवा जांघेजवळ अचानक वेदना आणि कळा येऊ शकतात; अशी लक्षणं जाणवल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
kidney
Sakal
Avoid Cutting Nails at Night Tradition vs Science
Sakal