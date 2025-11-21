मेंदूतील धोका! ट्यूमरची चाहूल देणारी सुरुवातीची लक्षणे; दुर्लक्ष केलं तर वाढू शकतो धोका!

Aarti Badade

ब्रेन ट्यूमरची लक्षणे

ब्रेन ट्यूमर (Brain Tumor) हा गंभीर आजार आहे. त्याची लक्षणे अनेकदा सामान्य वाटतात, पण ती ओळखणे खूप महत्त्वाचे आहे.

तीव्र डोकेदुखी

डोकेदुखी वारंवार आणि तीव्र होते. विशेषतः सकाळी उठल्यावर ती जास्त जाणवते आणि सामान्य औषधांनीही आराम मिळत नाही.

दृष्टी धूसर दिसणे

डोळ्यांवर ताण जाणवणे किंवा वस्तू नीट न दिसणे (Blurred Vision) हे सामान्य आहे. ट्यूमरमुळे दृष्टीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या भागावर परिणाम होतो.

संतुलन बिघडणे

चालताना तोल जाणणे किंवा चक्कर येणे (Dizziness) वाढत जाते. मेंदूतील समतोल राखणाऱ्या भागावर दाब निर्माण झाल्याने हे घडते.

हात-पाय सुन्न होणे

शरीराच्या एका बाजूला जास्त परिणाम होऊन हात पाय सुन्न (Numbness) होऊ शकतात. वस्तू पकडण्यात किंवा चालण्यात अडचण येते.

स्मरणशक्ती कमी होणे

स्मरणशक्ती कमी होणे, मूड अचानक बदलणे, चिडचिड किंवा एकाग्रता कमी होणे ही लक्षणे फ्रंटल लोबवर परिणाम झाल्यास दिसतात.

झटके येणे

अचानक हात-पाय थरथरणे आणि नियंत्रण सुटणे हे लक्षण दिसून येऊ शकते. कधी कधी काही सेकंद शुद्ध हरपल्यासारखी अवस्थाही येते.

बोलण्यात अडचण

शब्द नीट उच्चारता न येणे किंवा वाक्य नीट बोलता न येणे (Speech Difficulty) हे ट्यूमरमुळे बोलण्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या भागावर परिणाम झाल्यास होते.

मळमळ आणि भूक कमी

मेंदूतील दाब वाढल्याने (Intracranial Pressure) मळमळ (Nausea) आणि उलट्या जाणवतात. हे दीर्घकाळ चालल्यास वजनही घटू शकते.

