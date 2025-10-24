'मेंटल प्रॉब्लेम' तर नाही ना? मानसिक आरोग्याची ही महत्त्वाची लक्षणे वेळीच ओळखा

Aarti Badade
आपण अनेकदा डोकेदुखी किंवा ताप यांसारख्या शारीरिक समस्यांना गंभीरपणे घेतो, पण मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो.वेळेत लक्ष न दिल्यास तीव्र नैराश्य आणि आत्महत्येसारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.
WHO (जागतिक आरोग्य संघटना) च्या अहवालानुसार, जगात दर ८ व्यक्तींपैकी १ व्यक्ती मानसिक समस्येशी झुंजत आहे.सुरुवातीलाच लक्षणे ओळखल्यास उपचार करणे सोपे होते.
पहिले लक्षण: तुमचा मूड खूप काळासाठी खराब राहणे (उदा. सतत उदासी किंवा उदासीनता).जर ही स्थिती दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकली, तर डॉक्टरांशी संपर्क साधा.
प्रत्येक छोट्या गोष्टीवर घाबरणे (Panic), सतत बेचैन (Restless) राहणे, किंवा भीतीमुळे दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणे.हे चिंता विकाराचे (Anxiety Disorder) महत्त्वाचे लक्षण आहे.
मानसिक समस्येचे सामान्य लक्षण म्हणजे झोपेची समस्या (Trouble Sleeping).यात जास्त झोप लागणे किंवा झोप न लागणे. तसेच, खूप भूक लागणे किंवा अजिबात भूक न लागणे.
मानसिक समस्यांदरम्यान लोक स्वतःपासून, मित्र आणि कुटुंबापासून दूर राहू लागतात.जर त्या व्यक्तीला एकटे राहायला जास्त आवडत असेल, तर ही मानसिक समस्येची सुरुवात असू शकते.
एकाग्रता (Concentration) आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर थेट परिणाम होतो.वारंवार विसरणे (Forgetfulness) आणि गोंधळल्यासारखे (Confused) वाटणे ही सामान्य लक्षणे आहेत.
राग आणि चिडचिडेपणात वाढ हे मानसिक समस्येचे लक्षण आहे. जगण्याचा काही अर्थ नाही' किंवा स्वतःला इजा करण्याचे विचार येणे ही धोकादायक पातळी आहे. अशा वेळी त्वरित वैद्यकीय मदत घ्या!
