डॉ. विकास दिव्यकीर्तिंनी सुचवलेल्या 'या' 5 शॉर्ट फिल्म नक्की पाहा, आयुष्यात होईल मोठा बदल

Saisimran Ghashi

डॉ. विकास दिव्यकीर्ती

डॉ. विकास दिव्यकीर्तींना कोण ओळखत नाही? स्पर्धा परीक्षेच्या जगातले तज्ञ मार्गदर्शक

Best Motivational Hindi Short Films Suggested by Dr. Vikas Divyakirti

|

esakal

लाइफ गाइड

पण डॉ. विकास दिव्यकीर्तींची ओळख फक्त स्पर्धा परीक्षेपुरतीच नाही, तर लाइफ गाइड म्हणूनही आहे

List of 5 Must-Watch Hindi Short Films by Dr. Vikas Divyakirti

|

esakal

5 बेस्ट शॉर्ट फिल्म

त्यांनी भाषणात उल्लेख केलेल्या 5 शॉर्ट फिल्म्स नक्कीच पाहा, तुमचे आयुष्य बदलून जाईल

dr vikas divyakirti suggested short films

|

esakal

Tiny Things


एक मध्यमवर्गीय मुलगा आपल्या जीवनातून कंटाळलेला आहे. एक सुशिक्षित चहावाला भेटल्यावर त्याची संपूर्ण दृष्टीकोन बदलतो.

Tiny Things hindi short film

|

esakal

Juice


एक फॅमिली गेट-टुगेदरमध्ये स्त्री-पुरुषांमधील लपलेले जेंडर रोल्स दाखवणारी फिल्म.

Juice (Shefali Shah) hindi short film

|

esakal

Hausla - The Beauty of Life


चार मित्र IIT/NEET परीक्षेची तयारी करण्यासाठी शहरात जातात. स्वप्ने, दबाव आणि वास्तव यांची कहाणी.

Hausla - The Beauty of Life hindi short film

|

esakal

Parichay (Six Sigma Films)

स्वतःला ओळखणे आणि आपली खरी ओळख शोधण्याची कहाणी. जीवनात योग्य दिशा शोधण्यास मदत करते.

Parichay hindi short film

|

esakal

The Professor (Six Sigma Films)


एक खऱ्या शिक्षकाची सत्य कथा आधारित. शिक्षण आणि मेहनतीची ताकद दाखवते. एक खरा गुरू जीवन कसे बदलू शकतो, हे दाखवते.

The Professor hindi short film

|

esakal

125 वर्षांपूर्वी बद्रीनाथ मंदिर परिसर कसा होता? 10 दुर्मिळ छायाचित्रे पाहून म्हणाल जय बाबा बद्री

Historical Photos of Badrinath Dham Around 1900

|

esakal

येथे क्लिक करा