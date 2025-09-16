असा कोणता प्राणी आहे जो पाणी प्यायल्यावर लगेच मरतो?

खरच असा प्राणी आहे का जो पाणि प्यायल्यास मरतो. जाणून घ्या काय आहे या मागचे सत्य

Kangaroo rat

कांगारू उंदीर

कांगारू उंदराला त्याच्या आयुष्यात कधीही पाणी प्यावे लागत नाही. त्याच्या शरीराला आवश्यक असलेले पाणी तो खाल्ल्या धान्यांमधून (जसे की बिया) मिळवतो.

Kangaroo rat

वाळवंटी प्रदेश

हा प्राणी प्रामुख्याने उत्तर अमेरिकेच्या वाळवंटी प्रदेशात आढळतो, जिथे पाण्याची उपलब्धता अत्यंत कमी असते.

Kangaroo rat

मृत्यूचे कारण

जेव्हा तो पाणी पितो, तेव्हा त्याच्या शरीरातील चयापचय (metabolism) क्रिया बिघडते आणि त्याचा मृत्यू होऊ शकतो. यामुळेच तो पाणी पिणे टाळतो.

Kangaroo rat

पाण्याची बचत

कांगारू उंदराचे मूत्र अत्यंत कमी प्रमाणात आणि अतिशय सांद्र (concentrated) असते. यामुळे शरीरातील पाण्याचा जास्तीत जास्त उपयोग होतो आणि पाण्याची बचत होते.

Kangaroo rat

निशाचर प्राणी

हा एक निशाचर (nocturnal) प्राणी आहे. तो दिवसा त्याच्या बिळात राहतो आणि रात्रीच्या वेळी बाहेर पडून अन्न शोधतो. रात्रीची थंड हवा त्याच्या शरीरातील पाण्याची बचत करण्यास मदत करते.

Kangaroo rat

बिळांचे जाळे

कांगारू उंदीर वाळूत खोलवर आणि गुंतागुंतीचे बिळे तयार करतो. ही बिळे दिवसाच्या तीव्र उष्णतेपासून त्याचे संरक्षण करतात.

Kangaroo rat

आहार

त्याचा मुख्य आहार कोरड्या बिया, धान्य आणि काही वेळा किडे असतो. या कोरड्या अन्नातूनच तो शरीरासाठी आवश्यक असलेले पाणी मिळवतो.

Kangaroo rat

अनुकूलन

कांगारू उंदीर हा निसर्गाने वाळवंटी वातावरणात जगण्यासाठी पूर्णपणे अनुकूलित (adapted) झालेला एक उत्कृष्ट प्राणी आहे.

Kangaroo rat

