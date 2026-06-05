धबधबे, हिरवाई आणि धुक्याची जादू! पावसाळ्यात मुंबईजवळील ‘ही’ ठिकाणे ठरतील बेस्ट

Aarti Badade
पावसाळ्याची सुरुवात झाली असून तुम्हीही कमी खर्चात मुंबईजवळ एका दिवसाच्या ट्रिपचा सुंदर प्लान करू शकता.
Monsoon Picnic Spots Near Mumbai
Sakal
ठाण्यातील निसर्गरम्य येऊर हे ठिकाण पावसाळ्यात आपल्या थंड आणि अल्हाददायक वातावरणामुळे पर्यटकांना आकर्षित करते.
Monsoon Picnic Spots Near Mumbai
Sakal
मुंबईपासून अवघ्या दोन ते तीन तासांच्या अंतरावर असलेल्या पालघरमधील चिंचोटी धबधब्याला पर्यटक आवर्जून भेट देतात.
Monsoon Picnic Spots Near Mumbai
Sakal
पावसाळ्याच्या दिवसांत माथेरान येथील हिरव्यागार टेकड्या आणि दाट धुक्याचा एक अप्रतिम अनुभव तुम्ही घेऊ शकता.
Monsoon Picnic Spots Near Mumbai
Sakal
कर्जतजवळील माथेरानच्या कुशीत वसलेल्या भिवपुरी येथे जाऊन तुम्ही निसर्गाच्या सानिध्यात धबधब्याचा मनसोक्त आनंद घेऊ शकता.
Monsoon Picnic Spots Near Mumbai
Sakal
नवी मुंबईतील खारघर येथे असलेला प्रसिद्ध पांडवकडा धबधबा हा मुंबई आणि ठाण्यातील पर्यटकांचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे.
Monsoon Picnic Spots Near Mumbai
Sakal
लांब प्रवास टाळून मुंबईच्या आजूबाजूला असलेल्या या निसर्गरम्य ठिकाणांना भेट दिल्यास कमी खर्चात भारी मज्जा येईल.
Monsoon Picnic Spots Near Mumbai
Sakal
World Longest River Nile Facts
Sakal