धबधबे, हिरवाई आणि धुक्याची जादू! पावसाळ्यात मुंबईजवळील ‘ही’ ठिकाणे ठरतील बेस्ट

Aarti Badade

पावसाळी पिकनीक प्लान

पावसाळ्याची सुरुवात झाली असून तुम्हीही कमी खर्चात मुंबईजवळ एका दिवसाच्या ट्रिपचा सुंदर प्लान करू शकता.

Monsoon Picnic Spots Near Mumbai

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Sakal

येऊर (ठाणे)

ठाण्यातील निसर्गरम्य येऊर हे ठिकाण पावसाळ्यात आपल्या थंड आणि अल्हाददायक वातावरणामुळे पर्यटकांना आकर्षित करते.

Monsoon Picnic Spots Near Mumbai

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Sakal

चिंचोटी धबधबा (पालघर)

मुंबईपासून अवघ्या दोन ते तीन तासांच्या अंतरावर असलेल्या पालघरमधील चिंचोटी धबधब्याला पर्यटक आवर्जून भेट देतात.

Monsoon Picnic Spots Near Mumbai

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Sakal

माथेरान टेकड्या

पावसाळ्याच्या दिवसांत माथेरान येथील हिरव्यागार टेकड्या आणि दाट धुक्याचा एक अप्रतिम अनुभव तुम्ही घेऊ शकता.

Monsoon Picnic Spots Near Mumbai

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Sakal

भिवपुरी धबधबा

कर्जतजवळील माथेरानच्या कुशीत वसलेल्या भिवपुरी येथे जाऊन तुम्ही निसर्गाच्या सानिध्यात धबधब्याचा मनसोक्त आनंद घेऊ शकता.

Monsoon Picnic Spots Near Mumbai

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Sakal

पांडवकडा (नवी मुंबई)

नवी मुंबईतील खारघर येथे असलेला प्रसिद्ध पांडवकडा धबधबा हा मुंबई आणि ठाण्यातील पर्यटकांचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे.

Monsoon Picnic Spots Near Mumbai

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Sakal

बजेट ट्रिप

लांब प्रवास टाळून मुंबईच्या आजूबाजूला असलेल्या या निसर्गरम्य ठिकाणांना भेट दिल्यास कमी खर्चात भारी मज्जा येईल.

Monsoon Picnic Spots Near Mumbai

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Sakal

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World Longest River Nile Facts

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