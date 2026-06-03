GK :11 देशांमधून वाहणारी जगातील लांब नदी कोणती?

Aarti Badade

पृथ्वीवर बहुतेक नद्या

जगातील ही एकमेव अद्भूत नदी इतक्या मोठ्या भूभागातून प्रवाहित होते की जिच्या पाण्यावर लाखो लोकांचे जीवन आणि शेती अवलंबून आहे.

World Longest River Nile Facts

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Sakal

जगातील सर्वात लांब नदी

शालेय पुस्तकांपासून ते जागतिक भूगोलापर्यंत प्रसिद्ध असलेल्या नाईल नदीची एकूण लांबी सुमारे ६,६५० किलोमीटर (४,१३0 मैल) इतकी प्रचंड आहे.

World Longest River Nile Facts

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Sakal

नाईल नदीचा विस्तीर्ण प्रवाह

या अद्भूत नदीचा उगम आणि मुख्य प्रवास व्हाईट नाईल आणि ब्लू नाईल या दोन प्रमुख उपनद्या एकत्र आल्यामुळे पुढे सुरू होतो.

World Longest River Nile Facts

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Sakal

आफ्रिका खंडातील तब्बल ११ देश

एक-दोन नव्हे तर तब्बल ११ देशांमधून वाहणाऱ्या या नदीच्या पाण्यामुळे आफ्रिकेतील शेती क्षेत्राला खूप मोठा आर्थिक फायदा होतो.

World Longest River Nile Facts

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Sakal

बुरुंडी, रवांडा, केन्या आणि इजिप्त

नाईल नदी बुरुंडी, रवांडा, टांझानिया, युगांडा, कांगो, केन्या, इथिओपिया, इरेत्रिया, दक्षिण सुदान, सुदान आणि इजिप्त या देशांमधून प्रवास करते.

World Longest River Nile Facts

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Sakal

मुलांप्रमाणे मुलींच्या जीन्सला पुढे चेन का असते?

women jeans zipper history

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Sakal

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