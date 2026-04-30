Watermelon Benefits : फक्त पाणीच नाही, तर कलिंगडात दडलाय पोषक तत्वांचा खजिना; 'या' आजारांपासून राहू शकता दूर!

बाळकृष्ण मधाळे
प्रत्येक ऋतूत वेगवेगळी फळे उपलब्ध होतात आणि त्या-त्या ऋतूनुसार फळांचे सेवन केल्यास शरीर निरोगी राहण्यास मदत होते. विशेषतः उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी काही फळे अत्यंत उपयुक्त ठरतात. त्यामध्ये कलिंगड हे सर्वांत महत्त्वाचे आणि लोकप्रिय फळ आहे.
Watermelon Benefits
उन्हाळ्यात आंबा, लिची, पीच, खरबूज आणि कलिंगड यांसारखी फळे मोठ्या प्रमाणात मिळतात. या सर्व फळांमध्ये पोषकतत्त्वे असली तरी कलिंगड हे पाण्याच्या जास्त प्रमाणामुळे विशेष ठरते. उष्णतेमुळे होणारी शरीरातील निर्जलीकरणाची समस्या टाळण्यासाठी कलिंगड खूप फायदेशीर आहे.
Watermelon Benefits
तज्ञांच्या माहितीनुसार, कलिंगडामध्ये सुमारे ९१ टक्के पाण्याचे प्रमाण असते. त्यामुळे ते शरीराला थंडावा देण्यास आणि हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. यामध्ये खालील जीवनसत्त्वे आढळतात :
जीवनसत्त्व C
जीवनसत्त्व A
जीवनसत्त्व B1 आणि B6
फोलेट
अल्प प्रमाणात जीवनसत्त्व E
Watermelon Benefits
कलिंगडामध्ये शरीरासाठी आवश्यक असलेली अनेक खनिजेही आढळतात, जसे की :
कॅल्शियम
लोह (आयर्न)
मॅग्नेशियम
फॉस्फरस
सोडियम
जस्त (झिंक)
तांबे (कॉपर)
मँगनीज
Watermelon Benefits
कलिंगडामध्ये अल्प प्रमाणात प्रथिने आणि तंतुमय पदार्थ (फायबर) असतात. याशिवाय खालील अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोषकतत्त्वेही मिळतात:
बीटा-कॅरोटीन
लायकोपीन
ल्युटीन आणि झियाझँथिन
कोलीन
Watermelon Benefits
शरीरातील पाण्याची पातळी संतुलित ठेवते
पचनक्रिया सुधारते
त्वचा ताजीतवानी ठेवण्यास मदत करते
हृदयाच्या आरोग्यास लाभदायक
उष्णतेमुळे होणारा थकवा कमी करते
Watermelon Benefits
कलिंगड खरेदी करताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या :
पृष्ठभागावर फिकट पिवळा किंवा पांढरा डाग असल्यास ते पिकलेले असते
हलकीशी टिचकी मारल्यावर खोल आणि निनादणारा आवाज आल्यास ते रसाळ असल्याचे लक्षण
खूप चमकदार किंवा जास्त मऊ कलिंगड टाळावे
Watermelon Benefits
उन्हाळ्यात दररोजच्या आहारात कलिंगडाचा समावेश केल्यास शरीराला आवश्यक पाणी, पोषकतत्त्वे आणि ऊर्जा मिळते. त्यामुळे उष्णतेपासून संरक्षण मिळून शरीर निरोगी आणि ताजेतवाने राहते.
Watermelon Benefits
What is Tadgola or Ice Apple?
esakal