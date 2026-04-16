watermelon Benefits : कलिंगडमध्ये ९०% पेक्षा जास्त पाणी, उन्हाळ्यात नेमका काय फायदा होतो

Sandeep Shirguppe

कलिंगड

उन्हाळ्यात कलिंगड खाणे अत्यंत फायदेशीर आहे.

९० टक्के पाणी

कलिंगडमध्ये ९०% पेक्षा जास्त पाणी असते, जे शरीराला हायड्रेटेड ठेवते.

अँटिऑक्सिडंट्स उत्तम

कलिंगडमध्ये व्हिटॅमिन A, C आणि अँटिऑक्सिडंट्सचा उत्तम स्रोत आहे.

वजन नियंत्रण

कलिंगडामुळे वजन नियंत्रण, त्वचा आरोग्य, हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

हृदयाचे आरोग्य

कलिंगडातील 'लायकोपीन' घटक रक्तदाब नियंत्रित करतो आणि हृदयाला निरोगी ठेवतो.

त्वचा आणि केसांसाठी

व्हिटॅमिन A आणि C मुळे त्वचा तजेलदार राहते आणि केसांची मुळे मजबूत होतात.

पचनक्रिया

फायबरमुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते आणि पचन सुधारते.

रात्री कलिंगड खाऊ नका

आयुर्वेदानुसार, रात्री किंवा सकाळी रिकाम्या पोटी कलिंगड खाणे टाळावे, अन्यथा पोट खराब होऊ शकते.

