watermelon Benefits : कलिंगडमध्ये ९०% पेक्षा जास्त पाणी, उन्हाळ्यात नेमका काय फायदा होतो

Sandeep Shirguppe
उन्हाळ्यात कलिंगड खाणे अत्यंत फायदेशीर आहे.
watermelon Benefits
esakal
कलिंगडमध्ये ९०% पेक्षा जास्त पाणी असते, जे शरीराला हायड्रेटेड ठेवते.
कलिंगडमध्ये व्हिटॅमिन A, C आणि अँटिऑक्सिडंट्सचा उत्तम स्रोत आहे.
कलिंगडामुळे वजन नियंत्रण, त्वचा आरोग्य, हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
कलिंगडातील 'लायकोपीन' घटक रक्तदाब नियंत्रित करतो आणि हृदयाला निरोगी ठेवतो.
व्हिटॅमिन A आणि C मुळे त्वचा तजेलदार राहते आणि केसांची मुळे मजबूत होतात.
फायबरमुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते आणि पचन सुधारते.
आयुर्वेदानुसार, रात्री किंवा सकाळी रिकाम्या पोटी कलिंगड खाणे टाळावे, अन्यथा पोट खराब होऊ शकते.
