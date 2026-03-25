जगात सर्वात प्रदुषित ठरलेलं भारतातील लोनी शहर कोणत्या राज्यात आहे?

लोनी ठरलं जगात नंबर 1

लोनी हे 2025 मध्ये जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरलं आहे.

Loni in Uttar Pradesh Tops Global List

कोणत्या राज्यात आहे लोनी?

लोनी हे उत्तर प्रदेश राज्यात असून गाझियाबाद जवळ आहे आणि दिल्ली सीमेलगत आहे.

धोकादायक PM2.5 पातळी

लोनीमध्ये PM2.5 चे सरासरी प्रमाण 112.5 मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर नोंदवले गेले.

WHO च्या निकषांपेक्षा जास्त

ही पातळी जागतिक आरोग्य संघटना च्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा 20+ पट जास्त आहे.

इतर शहरांचाही समावेश

नवी दिल्ली, गाझियाबाद आणि बिरनिहाट ही शहरंही टॉप प्रदूषित शहरांमध्ये आहेत.

कोणते देश सर्वाधिक प्रदूषित?

पाकिस्तान पहिल्या, बांगलादेश दुसऱ्या आणि ताजिकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

भारताची स्थिती

भारत या यादीत सहाव्या क्रमांकावर असून प्रदूषण मोठं आव्हान आहे.

अहवाल कोणी प्रसिद्ध केला?

हा अहवाल IQAir या स्वित्झर्लंडस्थित संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे.

