शेफची टोपी एवढी उंच का असते? जाणून घ्या थक्क करणारं कारण

Saisimran Ghashi

स्वयंपाकघरातील उष्णता


स्वयंपाकघरात गॅस, ओव्हनमुळे खूप उष्णता असते, त्यामुळे शेफला थंड राहण्यासाठी टोपी उपयुक्त ठरते.

उष्णता बाहेर सोडणे


टोपी वरून हलकी आणि फुगीर असते ज्यामुळे उष्णता सहज बाहेर पडते आणि डोक्याचे तापमान नियंत्रित राहते.

घाम नियंत्रण


टोपीतील लहान छिद्रांमुळे डोक्यावरील घाम कमी होतो आणि शेफला दीर्घकाळ आरामात काम करता येते.

स्वच्छता आणि सुरक्षितता


टोपी केस पूर्णपणे झाकते, ज्यामुळे केस अन्नात पडण्याची शक्यता टाळली जाते.

अन्नाची स्वच्छता


केस गळणे अयोग्य मानले जाते, त्यामुळे टोपी अन्न स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवते.

अनुभव दर्शक


पूर्वी टोपीची उंची शेफच्या अनुभव आणि पदवीनुसार ठरत असे, जास्त उंची म्हणजे जास्त अनुभव.

ऐतिहासिक परंपरा


ही उंच टोपीची परंपरा आजही ऐतिहासिक महत्त्व ठेवते, जरी आता अनुभव दर्शवणे कमी झाले असले तरी.

व्यावसायिक ओळख


टोपी पाहताच एखादा व्यावसायिक शेफ ओळखता येतो, ही त्याची खास आणि वेगळी ओळख बनली आहे.

