शेफची टोपी एवढी उंच का असते? जाणून घ्या थक्क करणारं कारण

Saisimran Ghashi
शेफची टोपी उंच आणि फुगवट्याची का असते यामागे एक नाही, तर थक्क करणारी 8 कारणे आहेत
Why Is the Chef Hat So Tall know reason general knowledge
esakal
स्वयंपाकघरात गॅस, ओव्हनमुळे खूप उष्णता असते, त्यामुळे शेफला थंड राहण्यासाठी टोपी उपयुक्त ठरते.
टोपी वरून हलकी आणि फुगीर असते ज्यामुळे उष्णता सहज बाहेर पडते आणि डोक्याचे तापमान नियंत्रित राहते.
टोपीतील लहान छिद्रांमुळे डोक्यावरील घाम कमी होतो आणि शेफला दीर्घकाळ आरामात काम करता येते.
टोपी केस पूर्णपणे झाकते, ज्यामुळे केस अन्नात पडण्याची शक्यता टाळली जाते.
केस गळणे अयोग्य मानले जाते, त्यामुळे टोपी अन्न स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवते.
पूर्वी टोपीची उंची शेफच्या अनुभव आणि पदवीनुसार ठरत असे, जास्त उंची म्हणजे जास्त अनुभव.
ही उंच टोपीची परंपरा आजही ऐतिहासिक महत्त्व ठेवते, जरी आता अनुभव दर्शवणे कमी झाले असले तरी.
टोपी पाहताच एखादा व्यावसायिक शेफ ओळखता येतो, ही त्याची खास आणि वेगळी ओळख बनली आहे.
