'या' बिया फेकू नका; पुरुषांच्या आरोग्यासाठी ठरतात रामबाण!

Aarti Badade
आपण कलिंगड खाताना ज्या काळ्या बिया कचरा समजून फेकून देतो, त्या प्रत्यक्षात पोषक तत्वांचा खजिना आणि विज्ञानानुसार 'सुपरफूड' आहेत.
Watermelon Seeds Benefits Men's Health
Sakal
या बियांमध्ये प्रथिने (Protein), ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स, मॅग्नेशियम आणि झिंक मुबलक प्रमाणात असतात, जे शरीरासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.
कलिंगडाच्या बिया झिंकचा उत्तम स्त्रोत असून त्या शुक्राणूंची गुणवत्ता वाढवण्यास आणि 'टेस्टोस्टेरॉन' संप्रेरकाची पातळी राखण्यास मदत करतात.
यातील घटक प्रोस्टेट ग्रंथीचे आरोग्य जपतात, तर 'सिट्रुलाइन' नावाचे अमिनो ॲसिड रक्तभिसरण सुधारून हृदयविकाराचा आणि बीपीचा धोका कमी करते.
संशोधनानुसार, या बिया इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवून रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास आणि हाडांची झीज रोखण्यास प्रभावी ठरू शकतात.
कच्च्या बिया पचायला जड असतात; त्यामुळे बिया स्वच्छ धुवून, वाळवून आणि हलक्या भाजून 'स्नॅक्स' म्हणून खाणे किंवा त्याची पावडर वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते.
दिवसाला १ ते २ चमचे बियांचे सेवन पुरेसे आहे; अतिसेवनामुळे पोटाचे विकार होऊ शकतात, त्यामुळे मर्यादित प्रमाणातच याचा आहारात समावेश करा.
