'या' बिया फेकू नका; पुरुषांच्या आरोग्यासाठी ठरतात रामबाण!

Aarti Badade

कचरा की सुपरफूड?

आपण कलिंगड खाताना ज्या काळ्या बिया कचरा समजून फेकून देतो, त्या प्रत्यक्षात पोषक तत्वांचा खजिना आणि विज्ञानानुसार 'सुपरफूड' आहेत.

Watermelon Seeds Benefits Men's Health

|

Sakal

पोषक तत्वांचा खजिना

या बियांमध्ये प्रथिने (Protein), ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स, मॅग्नेशियम आणि झिंक मुबलक प्रमाणात असतात, जे शरीरासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

Watermelon Seeds Benefits Men's Health

|

Sakal

पुरुषांचे लैंगिक आरोग्य

कलिंगडाच्या बिया झिंकचा उत्तम स्त्रोत असून त्या शुक्राणूंची गुणवत्ता वाढवण्यास आणि 'टेस्टोस्टेरॉन' संप्रेरकाची पातळी राखण्यास मदत करतात.

Watermelon Seeds Benefits Men's Health

|

Sakal

प्रोस्टेट आणि हृदयाचे रक्षण

यातील घटक प्रोस्टेट ग्रंथीचे आरोग्य जपतात, तर 'सिट्रुलाइन' नावाचे अमिनो ॲसिड रक्तभिसरण सुधारून हृदयविकाराचा आणि बीपीचा धोका कमी करते.

Watermelon Seeds Benefits Men's Health

|

Sakal

मधुमेह आणि हाडांसाठी वरदान

संशोधनानुसार, या बिया इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवून रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास आणि हाडांची झीज रोखण्यास प्रभावी ठरू शकतात.

Watermelon Seeds Benefits Men's Health

|

Sakal

खाण्याची 'योग्य' पद्धत

कच्च्या बिया पचायला जड असतात; त्यामुळे बिया स्वच्छ धुवून, वाळवून आणि हलक्या भाजून 'स्नॅक्स' म्हणून खाणे किंवा त्याची पावडर वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते.

Watermelon Seeds Benefits Men's Health

|

Sakal

प्रमाणाचे भान ठेवा

दिवसाला १ ते २ चमचे बियांचे सेवन पुरेसे आहे; अतिसेवनामुळे पोटाचे विकार होऊ शकतात, त्यामुळे मर्यादित प्रमाणातच याचा आहारात समावेश करा.

Watermelon Seeds Benefits Men's Health

|

sakal

|

Sakal

