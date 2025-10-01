Weather Update Rain : यंदा पाऊस डिसेंबरपर्यंत, हवामान तज्ज्ञांनी पावसाच्या प्रवासाबाबत व्यक्त केला अंदाज

Sandeep Shirguppe
यंदा मॉन्सून देशात सरासरीपेक्षा आठ टक्के जास्त पाऊस झाल्याचे हवामान खात्याकडून माहिती देण्यात आली.
मॉन्सूनचा हंगाम संपला असला तरी परतीच्या प्रवासाला यंदा विलंब होणार आहे.
देशाच्या बहुतांश भागात ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यताही हवामान खात्याने वर्तविली आहे.
भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक मृत्युंजय महापात्रा यांनी ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
यंदाचा पावसाळा ढगफुटी, भूस्खलन यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे चर्चेत राहिला. तरीही मॉन्सून हंगाम यशस्वी ठरला.
पूर्व आणि ईशान्य भारतातील पावसाची सरासरी १३६७.३ मिमी असताना २० टक्के कमी म्हणजेच १०८९.९ मिमी पाऊस झाला.
बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मेघालयात चारपैकी तीन महिन्यांत कमी पाऊस झाला.
१९०१ नंतर पूर्व आणि ईशान्य भारतात दुसऱ्यांदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे.
वायव्य भारतातील मॉन्सूनची सरासरी ५८७.६ मिमी असून यंदा ७४७.९ मिमी पाऊस झाला.
वायव्य भारतात २००१ नंतर प्रथमच एवढ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याचा उल्लेख हवामान खात्याच्या महासंचालकांनी केला.
