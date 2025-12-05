WEDDING BEAUTY TIPS: जानेवारीमध्ये लग्न आहे? त्वचेचा ग्लो वाढवण्यासाठी 'या' 5 टिप्स फॉलो करा!

Apurva Kulkarni
सध्या लग्नाचा सीझन सुरु आहे. अनेकांचं लग्न तोंडावर आलय. परंतु चेहरा हवा तसा ग्लो करत नाहीय.
परंतु तुम्ही जर या पुढच्या पाच टीप्स फॉलो केल्या तर तुमची स्कीन तजेलदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.
जर तुमचं लग्न महिन्याभरात असेल तर CTM रुटीन फॉलो करता. क्लींजिंग, टोनिंग आणि मॉइश्चराइजिंग दररोज न चुकता करत राहा.
जर तुम्हाला तुमच्या त्वचेवरील डेड स्कीन काढायचं असेल तर नवरीनं स्क्रबिंग करणं खुप जरुरी आहे. आठवड्यातून दोन वेळा तरी स्क्रब करा.
लग्नाच्या एक महिना आधीपासूनच हेल्दी डायट फ्लॉलो करा. चेहरा तजेलदार ठेवण्यासाठी प्रोटीन, विटॅमिन्स घेणं गरजेचं आहे.
पाणी शरीरासाठी चांगलं आहे. त्वचा ग्लोईंग करण्यासाठी पाणी पिणं गरजेचं आहे. रोज १० ग्लास पाणी पिल्याने चेहरा छान होतो.
शरीरासाठी पुरेशी झोप गरजेची आहे. तुम्हाला जर लग्नात छान दिसायचं असेल तर पुरेशी झोप घ्या. किमात ७ ते ८ तास झोपा.
Homemade Night Serum
Sakal